Wünschwagen-Team erfüllt Todkrankem letzte Bitte: seine Diamantene Hochzeit feiern

Ein sterbenskranker Patient hat nur noch einen Wunsch: Diamantene Hochzeit mit seiner Ehefrau zu feiern. Das Wünschewagen-Team aus Kaufbeuren macht es möglich.

29.10.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Es war ein unvergesslicher Moment, der die ehrenamtlichen Helfer des Wünschewagen Allgäu/Schwaben aus Kaufbeuren noch Tage später rührt. Einem sterbenskrankem Patienten haben sie einen herzergreifenden, letzten Wunsch erfüllt: mit seiner geliebten Ehefrau die Diamantene Hochzeit zu feiern, und das Eheversprechen mit kirchlichem Segen in einem Gotteshaus zu erneuern. Klaus Güntert, 81, konnte dank der Hilfe aus dem Allgäu zu seinem Ehrentag die Palliativ-Klinik in Nördlingen verlassen – und wurde mit eigens geschmückten Wünschewagen samt Luftballons, Herzen und Girlanden zur katholischen Pfarrkirche transportiert. Dort nahm ihn seine Ehefrau in Empfang. „Die beiden hielten sich an den Händen, tauschten liebevolle Blicke aus´und wirkten so innig, dass bei allen Beteiligten die Tränen flossen“, erzählen die ehrenamtlichen Wünscheerfüller Achim Kunz, Gisela Wendl und Guido Biggl.

Emotionale Kommentare auf Facebook

Auch die anwesende Familie hätte alles getan, um dem betagten Paar den Ehrentag trotz des drohenenden Abschieds so schön wie möglich zu machen. „Diese Harmonie unter allen Beteiligten ging unter die Haut. Wir durften Teil der Familie sein. Das waren Stunden, die uns Helfern unheimlich viel gegeben haben“, sagt Gisela Wendl. Auch die Resonanz in den sozialen Medien war bemerkenswert. Als das bundesweite Wünschewagen-Team - nach Absprache mit dem Patienten - Text und Fotos von der Zeremonie postete, erhielt es auf Facebook fast 2000 Likes und viele emotionale Kommentare. „Gänsehaut pur und ganz viel Herz, Respekt und Dank für die Menschen des Wünschwagens, die so etwas möglich machen“, schreibt eine Nutzerin.

Wünschewagen Allgäu/Schwaben: 200 Wünsche von Palliativ-Patienten in vier Jahren erfüllt

Den Wünschewagen Allgäu/Schwaben des Arbeiter Samariter Bundes (ASB) gibt es seit vier Jahren in Kaufbeuren. Er ist für den Transport und die Versorgung von schwerkranken ausgestattet. Bayernweit gibt es drei Fahrzeuge dieser Art. Für den Bereich Allgäu/Schwaben engagieren sich 80 Ehrenamtliche, um todkranken Menschen besondere Momente zu ermöglichen. „Der Großteil unserer Helfer besteht aus Pflegefachkräften“, sagt Sprecherin Sonja Hujo. „Es ist der Wahnsinn, dass sie sich trotz voller Beanspruchung in ihren Berufen Zeit für das Ehrenamt nehmen.“

Knapp 200 letzte Wünsche haben die „Engel ohne Flügel“ innerhalb von vier Jahren in unserer Region erfüllt. Sonja Hujo macht darauf aufmerksam, dass sich palliativ Patienten oder deren Angehörige frühzeitig bei ihr melden, damit die Wünsche erfüllt werden können. Genau so wie bei Klaus Güntert. „Ich bin stolz auf meine Frau und meine Familie“, sagte er glücklich zum Abschluss der Diamantenen Hochzeit.

