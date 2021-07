Michael Lacher belegt beim härtesten Flugwettkampf der Welt Platz 19. Wie der Oberstdorfer seine ersten X-Alps erlebt hat – und wie es Manuel Nübel erging.

05.07.2021 | Stand: 17:00 Uhr

1500 Kilometer und 42 000 Höhenmeter in zwölf Tagen – nur mit dem Gleitschirm und zu Fuß. Für den Allgäuer Extremsportler Michael Lacher ist am vergangenen Freitag sein bisher größtes Abenteuer zu Ende gegangen. Der Oberstdorfer nahm erstmals am Paraglide Event Red Bull X-Alps teil.