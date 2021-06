Meilenstein für die Brauerei Zötler: Neuer Reifekeller ist die größte Einzelinvestition der Firmengeschichte

Die Brauerei Zötler aus Rettenberg (Oberallgäu) steckt vier Millionen Euro in einen neuen Reifekeller. Warum das Familienunternehmen in der Krise investiert.

02.06.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Es ist die größte Einzelinvestition in der Firmengeschichte: Vier Millionen Euro gibt die Brauerei Zötler aus Rettenberg ( Oberallgäu) für ihren neuen Reifekeller samt Kälteerzeugung aus. Am Dienstag wurden die elf neuen Tanks, die zusammen 440.000 Liter fassen, aufgestellt. „Das ist ein Meilenstein für unser Familienunternehmen“, sagt Geschäftsführer Niklas Zötler stolz. Von der Corona-Pandemie hat sich der Firmenchef nicht von seinen Plänen abbringen lassen. „Wer in der Krise investiert, kann im folgenden Aufschwung umso mehr Fahrt aufnehmen“, ist der 35-jährige Betriebswirt und Braumeister überzeugt.

Zötler-Sortiment: 19 Biersorten sowie vier Craft-Beer

Ziel der Brauerei, die im nächsten Jahr ihr 575-jähriges Bestehen feiert, sei ein „gesundes Wachstum“, das dem Qualitätsanspruch des Unternehmens gerecht werde. Das bedeutet: Der Jahresausstoß von zuletzt gut 70.000 Hektolitern soll nur moderat ansteigen, und zwar Zug um Zug auf 100.000 Hektoliter. Insgesamt 19 Biersorten plus vier handwerklich gebraute Craft-Beere – darunter den Roten Bock „Heinrich der Kempter“ – hat Zötler im Sortiment.

Bier muss in Ruhe reifen

In den neuen Tanks sollen die fünf Hauptsorten der Brauerei reifen. Dabei setzt Niklas Zötler auf den Faktor Zeit: Bis ein Bier abgefüllt wird, vergehen in dem Unternehmen bis zu acht Wochen. Und genau das sei entscheidend: Denn ähnlich wie bei Käse, Wein oder Whiskey erreicht das Lebensmittel Bier laut Zötler nur dann ein hohes Qualitätsniveau, wenn es in Ruhe reifen dürfe. „Das unterscheidet uns von der industriellen Produktion.“

Zur aktuellen Vier-Millionen-Investition in Rettenberg gehört auch eine hochmoderne Kälteerzeugung, die deutlich weniger Energie verbraucht als die Vorgängeranlage. Zudem hat Zötler schon jetzt die Weichen gestellt, um die Steuerung des Lagerkellers später vollautomatisch ablaufen zu lassen. Doch das ist noch nicht alles: In den nächsten Jahren sollen weitere Reifetanks die Abläufe in der Brauerei abrunden.

Corona-Jahr 2020 mit einem blauen Auge überstanden

Das Corona-Jahr 2020, in dem die Zwangsschließungen im Gastgewerbe schwer auf den Umsatz drückten, hat Zötler dank des gestiegenen Absatzes von Flaschenbieren mit einem blauen Auge überstanden. Für 2021 ist er vorsichtig optimistisch: „Ich hoffe, dass die Talsohle jetzt durchschritten ist.“ Von der großen Politik jedoch zeigt er sich enttäuscht. Sein Appell an die Verantwortlichen des Freistaats, mit dem er 2020 auf die Not des Gastgewerbes und verbundener Branchen hingewiesen hat, sei einfach verpufft. „Eine Antwort habe ich leider nie erhalten …“

Lesen Sie auch

Zötler investiert trotz Pandemie vier Millionen - und hat weitere Pläne Traditionsbrauerei in Rettenberg

Lesen Sie auch: Zötler investiert trotz Pandemie vier Millionen - und hat weitere Pläne