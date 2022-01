Zahl der gefälschten Impfpässe im Allgäu steigt - Wo der Schwindel am häufigsten auffliegt

Knapp 200 Verstöße hat die Polizei im Allgäu registriert. Beinahe täglich werden es mehr. Fälschern droht eine Gefängnisstrafe.

19.01.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Die Polizei stellt immer häufiger gefälschte Corona-Impfpässe im Allgäu sicher. Bislang wurden in der Region knapp 200 Fälle registriert. „Seit November nehmen die Zahlen stark zu“, sagt Holger Stabik, Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. Die Entwicklung deckt sich mit bayernweiten Zahlen: Demnach wurden im Freistaat im Oktober 2021 etwa 340 Fälle gezählt, im Dezember waren es mehr als 1900.

Für Schlagzeilen sorgte – ebenfalls im Dezember – ein Mann aus Memmingen, der gefälschte Impfpässe im großen Stil verschickt haben soll. Bei den meisten Verstößen handelt es sich laut Polizei jedoch um den Gebrauch von gefälschten Impfpässen.

Heißt: Ungeimpfte benutzen eine Fälschung oder eine Kopie, um sich beispielsweise Zutritt zur Gastronomie oder Freizeiteinrichtungen zu verschaffen. Besonders häufig fliegt der Schwindel laut Polizei in Apotheken auf, wenn sich Ungeimpfte dort mit einem gefälschten Dokument ein digitales Impfzertifikat ausstellen lassen wollen. „Die Apotheken in der Region sind sehr aufmerksam und liefern immer wieder Hinweise auf betreffende Personen“, sagt Stabik. Teils kommen die Fälschungen auch in der Gastronomie oder bei Polizei-Kontrollen ans Tageslicht. Manchmal spielen kuriose Umstände eine Rolle: So wie bei einem 29-Jährigen in Mindelheim, der mit einem mutmaßlich gefälschten Impfausweis beim Betriebsarzt einer großen Firma vorstellig wurde und gegen den nun ermittelt wird.

Wer mit einem gefälschten Impfpass erwischt wird oder ihn bei einer Kontrolle vorzeigt, macht sich seit 24.November strafbar. Neu geregelt ist das in Paragraf 279 des Strafgesetzbuchs unter dem Titel „Gebrauch unrichtiger Gesundheitszeugnisse“. Demnach kann ein Gericht einem Täter eine „Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe“ aufbrummen. Wer Impfpässe fälscht, dem droht eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren oder eine Geldstrafe. Wie viele gefälschte Impfausweise derzeit in der Region im Umlauf sind, könne nicht seriös beziffert werden, sagt Stabik. „Wir gehen von einer Dunkelziffer aus.“

Dagegen ist seiner Einschätzung nach rund um die Maskenpflicht weitgehend Ruhe in der Region eingekehrt. So habe es beispielsweise Ende Dezember bei 400 Kontrollen lediglich einen Verstoß gegeben. „Die allermeisten Bürgerinnen und Bürger halten sich mittlerweile problemlos an die Regel.“ Im Vorjahr hatte es 800 Verstöße gegen die Maskenpflicht im Allgäu gegeben. Im ersten Corona-Jahr waren es 660 gewesen. Anders als bei gefälschten Impfpässen handelt es sich hier um Ordnungswidrigkeiten, die mit einem Bußgeld geahndet werden.

