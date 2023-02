Immer mehr überschuldete Menschen in Deutschland - Wie ist die Lage im Allgäu?

Oft sind es Unfälle oder psychische Probleme, die Betroffene in eine finanzielle Schieflage bringen. Der letzte Ausweg: Privatinsolvenz.

09.02.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Autounfall, arbeitsunfähig, fehlendes Einkommen, zahlungsunfähig: Geraten Menschen in diese Abwärtsspirale, kann es sie zu Schuldnerberatern führen, manchmal sogar in die Privatinsolvenz. Die Amtsgerichte der Region verzeichneten in den vergangenen Jahren eine hohe Zahl an Anträgen. Wer Privatinsolvenz beantragt, hat sich aber teilweise verändert. Und auch die Gründe dafür variieren von Jahr zu Jahr.

Von einem aktuell „traurigen Trend“ berichtet Schuldner- und Insolvenzberaterin Daniela Herschmann. Sie berät Ratsuchende bei der Caritas in Kaufbeuren und hat festgestellt, dass dort immer mehr ältere Menschen Hilfe benötigen. Die Altersarmut greife um sich. Betroffen seien oft verwitwete Frauen, die über nur wenig Eigenkapital und Rente verfügen. Neben Senioren suche eine weitere Gruppe zunehmend Rat: „Junge Menschen um die 20 Jahre“, sagt Herschmann. Oftmals gäben diese online mehr Geld aus, als sie im Monat haben. Manche hätten während Corona und der Zeit zuhause eine regelrechte Kaufsucht entwickelt. Es sei leichter, online Geld auszugeben, als einen Schein aus dem Geldbeutel zu ziehen.

Privatinsolvenz im Allgäu: Wer ist betroffen?

Die weiterhin größte Gruppe, die Herschmann und ihre Kolleginnen und Kollegen beraten, seien nach wie vor 30- bis 40-Jährige: „Das sind Menschen, die gerade eine Familie gründen oder ein Haus bauen“, erläutert sie. Das ist auch in Memmingen so, heißt es bei der dortigen Caritas-Schuldnerberatungsstelle. Der häufigste Grund, weshalb im Jahr 2022 in Schulden geratene Menschen im Landkreis Unterallgäu um Rat baten, war „Erkrankung“. „Dazu gehören beispielsweise Unfälle oder psychische Erkrankungen wie Depressionen“, erläutert Beraterin Simone Jendrosch.

Wann ein Privatinsolvenz-Antrag sinnvoll ist, sei im Einzelfall zu entscheiden. „Privatinsolvenz anmelden ist nicht so einfach wie Leberkässemmeln kaufen“, sagt Herschmann. Ein Antrag hinterlasse Spuren. Insolvenzen werden im Justizportal veröffentlicht. Zukünftige Arbeitgeber oder Banken haben diese im Blick.

Wie viele Privatinsolvenzen gab es im Allgäu?

Im Jahr 2021 stieg die Zahl der Anträge auf Privatinsolvenz deutschlandweit sprunghaft an. Am Memminger Amtsgericht gingen 2020 noch 37 Anträge ein, 2021 bereits 139. Ein Jahr später 132. Doch die Zunahme trüge, sagt Herschmann. Denn ein geändertes Insolvenzrecht führte zu weniger Anträgen im Jahr 2020 und zu umso mehr ab dem Inkrafttreten der neuen Regel. Denn diese besagt, dass Schuldnern bereits nach drei statt nach sechs Jahren ihre Restschulden erlassen werden. „Sie ermöglicht Betroffenen einen schnelleren wirtschaftlichen Neuanfang“, heißt es beim Bundesamt für Statistik.

Ähnlich in Kempten: Das dortige Amtsgericht ist auch für die Insolvenzanträge der Gerichte in Lindau, Sonthofen und Kaufbeuren zuständig. Die Zahl der Anträge stieg von 2020 (193) auf 2021 (373) sprunghaft an. 2022 waren es 327 und im Januar verzeichnete das Amtsgericht 19 Anträge, sagt Richter Robert Kriwanek.