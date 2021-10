Das sagen die Menschen im Allgäu zur Zeitumstellung

Ende Oktober wird die Uhr wieder umgestellt - doch nicht bei allen sorgt die Zeitumstellung für Begeisterung. Was sagen die Allgäuerinnen und Allgäuer?

29.10.2021 | Stand: 09:17 Uhr

Am 31. Oktober ist es wieder soweit: Die Zeit wird umgestellt. Wer noch rätselt, ob das nun eine Stunde Schlaf mehr oder weniger bedeutet, hier die Erinnerung: Die Uhr wird von 3 auf 2 Uhr zurückgestellt, man kann also länger schlafen.

Ist die Zeitumstellung gut oder schlecht? Das sagen die Menschen aus dem Allgäu

Doch die Zeitumstellung sorgt auch immer wieder für Diskussionen. Manche befürchten Störungen des Schlafrhythmus, andere gesundheitliche Probleme, wieder andere halten den Vorgang einfach für unnötig. Was sagen die Allgäuerinnen und Allgäuer? Wir haben in den vergangenen Tagen nachgefragt und unsere - nicht repräsentative - Umfrage zeigt: Auch im Allgäu ist der Großteil gegen die Zeitumstellung, konkret sind es ganze 80 Prozent. Nur 20 Prozent finden demnach, dass die Zeitumstellung bleiben kann. Über 60 Allgäuerinnen und Allgäuer haben an der Online-Umfrage teilgenommen.

Wieso schafft man die Zeitumstellung also nicht einfach ab? Das ist nicht so einfach - denn die Interessen mehrerer Länder spielen dabei eine Rolle. Mehr dazu lesen Sie hier.

"Größter Schwachsinn des Jahrhunderts": Die Zeitumstellung wird auch auf Facebook stark diskutiert

Auch bei den Facebook-Nutzern auf der Seite der Allgäuer Zeitung fällt die Begeisterung eher gering aus: "Es gibt überhaupt keine Winterzeit, das ist die normale mitteleuropäische Zeit (MEZ)", schreibt ein Nutzer. Ein anderer bezeichnet die Sommerzeit als "größten Schwachsinn des Jahrhunderts". Ein weiterer Nutzer vermutet: "Die Zeitumstellung wird nicht abgeschafft, gäbe zu viel Chaos." (Diese Einschätzung teilt die Mehrheit der Menschen - mehr dazu lesen Sie hier.)

Lesen Sie auch:

Lesen Sie auch