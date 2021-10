Warum die Zeitumstellung für Allgäuer Naturliebhaber von Vorteil ist

Die Zeitumstellung hat ihren Sinn - vor allem für Allgäuer Outdoor-Fans, findet unser Autor Mark Bihler. Dafür hat er mehrere Gründe.

30.10.2021 | Stand: 08:20 Uhr

Wer gegen die Sommerzeit ist, der unternimmt einfach zu wenig draußen: Eine Feierabend-Bergtour im Spätsommer, ohne dass man gleich die Stirnlampe mitnehmen muss. Oder ein abendlicher Sprung in einen Allgäuer See. Dafür ist die Sommerzeit perfekt.

Zeitumstellung: Diese Vorteile bringen Sommer- und Winterzeit

Die Winterzeit dagegen passt für den frühen Start zur Skitour am Morgen – sonst würde es ja erst weit nach 8 Uhr hell. Also: Weniger über die Zeitumstellung jammern und dafür die positiven Seiten nutzen. Beim Städte-Trip mit dem Flieger schimpft ja auch keiner über den Dreh an der Uhr.

