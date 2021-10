Warum ich als Allgäuer Sommer- und Winterzeit liebe

Die Zeitumstellung hat ihren Sinn - vor allem für Allgäuer Outdoor-Fans, findet unser Autor Mark Bihler. Dafür hat er mehrere Gründe.

30.10.2021 | Stand: 14:29 Uhr

Eigentlich war ja die Einführung der Sommerzeit mal dazu gedacht, Energie zu sparen. Denn wenn es länger hell ist, dann brauchen wir weniger Licht, so die Annahme. Hat aber nicht viel gebracht, sind sich die Energie-Experten nach vielen Jahren der Zeitumstellung sicher.

Kommt aber drauf an, welcher Energieverbrauch gemeint ist - denn manchmal kommt das Verbrennen richtig gut. Meine Vermutung: Wer gegen die Sommerzeit ist, der unternimmt einfach zu wenig draußen. Eine Feierabend-Bergtour im Spätsommer, ohne dass man gleich die Stirnlampe mitnehmen muss. Oder ein abendlicher Sprung in einen Allgäuer See samt Anfahrt mit dem Radl. Dafür ist die Sommerzeit perfekt.

Zeitumstellung: Diese Vorteile bringen Sommer- und Winterzeit

Die Winterzeit dagegen passt für den frühen Start zur Skitour am Morgen – bliebe es das ganze Jahr über bei der Sommerzeit, dann würde es im Dezember erst nach 9 Uhr hell.

Also: Weniger über die Zeitumstellung jammern und dafür die positiven Seiten nutzen. Beim Städte-Trip mit dem Flieger schimpft ja auch keiner über den Dreh an der Uhr.

