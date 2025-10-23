Zeitumstellung am Wochenende: Das sollten Wanderer bei ihren Touren beachten

Am Wochenende ist es wieder so weit: In der Nacht von Samstag (25. Oktober) auf den Sonntag (26. Oktober) werden die Uhren von 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt – und damit auf Winterzeit.

Für Langschläfer und Morgenmuffel klingt das erst einmal gut, schließlich können viele Menschen am Sonntag entspannt eine Stunde länger im Bett bleiben. Und da sich heutzutage die meisten Uhren von selbst anpassen, fällt manchen die Zeitumstellung gar nicht weiter auf.

Anders ist die Lage für Menschen, die es in die Allgäuer Berge zieht. Denn Wanderer und Bergsportler sollten die Winterzeit dringend beachten. Denn sie bedeutet kürzere Tage und frühere Dunkelheit.

Zeitumstellung: Das sollten Wanderer bei Ihren Touren im Allgäu beachten

Zugegeben, das klingt nach einer Lappalie, ist aber wichtig für die eigene Tourenplanung. Das zeigt ein Einsatz der Bergwacht Oberstdorf vom vergangenen Sonntag (19. Oktober): Hier mussten die Bergretter in den Abendstunden ausrücken, weil sich drei Wanderer „im Zeitmanagement“ verschätzt hatten – so die Formulierung der Bergwacht.

Für die drei Bergsportler am Nebelhorn ging es glimpflich aus: Erschöpft, aber unverletzt brachten die Einsatzkräfte sie mit einem Fahrzeug sicher zurück ins Tal.

Tourenplanung und Zeitumstellung: Das rät die Bergwacht Oberstdorf

Solche Situationen können aber gefährlich werden. Nicht nur für die Wanderer, sondern auch für die Einsatzkräfte. Um sie zu vermeiden, empfiehlt die Bergwacht, jeweilige Touren „realistisch“ zu planen. Wer beispielsweise noch bei Tageslicht den Gipfel erreichen möchte, sollte beachten, dass die Sonne künftig und nach der Zeitumstellung bereits gegen 17 Uhr untergeht.

In schattseitigen Höhenlagen ist es nach Angaben der Bergretter zudem bereits winterlich. Das bedeutet: Bergsportler sollten ihre Ausrüstung unbedingt der Kälte anpassen – etwa mit Wärmeschicht, Handschuhen und Mütze. Auch eine Stirnlampe sollte zur Grundausstattung gehören. Und der wohl wichtigste Ratschlag: „Bei schwierigen Bedingungen rechtzeitig umkehren.“

