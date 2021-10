Die Premiere wird vom Publikum gefeiert, in das sich viel Prominenz gemischt hat. Der Komponist zieht bei seinem ersten Musical alle Register.

Es ist ein gigantisches Werk, das am Samstagabend seine Uraufführung im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen erlebte. Angemessen dem 245 Meter langen Zeppelin LZ 129 „Hindenburg“, einem der größten je gebauten Luftfahrzeuge. Angemessen aber auch dem Schöpfer des Musicals „Zeppelin“, Ralph Siegel, den der Bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder in seinem Grußwort von der Bühne herab zum „Titan der deutschen Musik“ beförderte.