Zitterpartie bei den Künstlern: Allgäuer Verband wählt neue Vorsitzende

Zur Jahresausstellung des Verbands gibt es neue Vorsitzende: Barbara Wolfart und Sven Mueller. Eine schwere Geburt, verrät die bisherige Chefin Karin Haslinger.

24.09.2022 | Stand: 07:45 Uhr

Pünktlich zu seiner Jahresausstellung im Kemptener Hofgartensaal mit 59 Kunstwerken hat der Berufsverband Bildender Künstler Allgäu/Schwaben-Süd (BBK) ein neues Führungs-Tandem bekommen: Barbara Wolfart ( Kempten) und Sven Müller (Eggenthal/Ostallgäu) werden gemeinsam ein Jahr lang die rund 200 Mitglieder zählende Standesvertretung der freischaffenden Künstlerinnen und Künstler führen. Sie folgen Karin Haslinger nach. Die Kaufbeurer Malerin wollte nach zwölf Jahren an der Spitze des Verbandes nicht mehr kandidieren. Die Nachfolgefrage geriet allerdings zur schweren Geburt, verriet Haslinger.

Schon vor längerer Zeit hatte sie angekündigt, das Amt in andere Hände legen und damit frischen Wind in den Verband bringen zu wollen. Doch trotz intensiver Suche fand die 63-Jährige niemanden, der ihre Nachfolge antreten wollte. Die Suche zog sich bis in die Jahresversammlung hinein fort, berichtet Haslinger. Sie fand vor wenigen Tagen statt; 44 der 200 Mitglieder beteiligten sich daran. „Es war eine Zitterpartie“, berichtet Haslinger von der Sitzung.

Nach etlichem Hin und Her werden Barbara Wolfart und Sven Mueller gewählt

Erst nach etlichem Hin und Her erklärten sich Barbara Wolfart und Sven Mueller bereit, den Stab zu übernehmen. Sie werden vorerst allerdings nur ein Jahr an der Spitze des Verbands stehen – eigentlich werden die BBK-Vorsitzenden für drei Jahre gewählt. Ende Oktober wird Haslinger die Geschäfte an die Beiden übergeben.

Die 63-Jährige stand zwölf Jahre lang an der Spitze des Allgäuer Künstlerverbandes – erst drei jahre gemeinsam mit Hans Günter Stephan, dann fünf Jahre mit Gerhard Menger, zuletzt vier Jahre allein. Am Freitagabend eröffnete Haslinger die letzte Verbands-Jahresausstellung unter ihrer Ägide. Silvia Jung-Wiesenmayer, Künstlerin aus Opfenbach im Westallgäu und Vorstandsmitglied, würdigte dabei die ehrenamtliche Arbeit von Karin Haslinger. Es sei ein Herzensanliegen von Haslinger gewesen, nicht nur den Berufsstand auf allen Ebenen zu fördern, sondern auch die freischaffenden Künstlerinnen und Künstler in ihrem oft schwierigen Dasein zu unterstützen. Haslinger selbst zieht dieses Fazit ihrer Arbeit: „Alles in allem hat sich unser BBK gut weiterentwickelt und steht heute sehr gut da.“

Barbara Wolfart schreibt auch Bücher, Sven Mueller arbeitet mit seiner Frau im Team

Sowohl Barbara Wolfart als auch Sven Mueller sind seit Jahrzehnten in der Allgäuer Kunstszene – und darüber hinaus – aktiv. Wolfart, die in Kempten geboren wurde, hat sich nicht nur als vielseitige Bildende Künstlerin mit Werken von der Malerei bis zu Installation und Konzeptkunst einen Namen gemacht, sondern auch als Autorin. Inzwischen hat sie mehrere Bücher veröffentlicht, meist Lyrik, aber auch Prosa.

Sven Mueller wurde 1955 in Hamburg geboren. Seit 1986 lebt er mit der Malerin Jusha Mueller im Weiler Stehlings (Gemeinde Eggenthal). Sie arbeiten als Künstlerpaar konzeptuell in den Bereichen Malerei, Installation, Performance und Kunst am Bau.

Im Hofgartensaal der Residenz sind bis 9. Oktober 59 Werke aus den Bereichen Malerei, Grafik, Fotografie, Plastik und Objektkunst von 59 BBK-Mitgliedern zu sehen; die Ausstellung, die ansprechend gehängt und gestellt ist, gibt damit einen Überblick über das aktuelle Kunstschaffen im südlichen Schwaben. Der Kollegenpreisträger Dieter Schmidt aus Kaufbeuren darf die Wand gleich beim Eingang bespielen.

Warum Dieter Schmidt den Kollegenpreis erhält

Seit zwölf Jahren ist der Kaufbeurer Fotograf Dieter Schmidt im Berufsverband Bildender Künstler (BBK) dabei. Weil er sich im Verein stark engagiert und zugleich mit seinen Arbeiten künstlerische Zeichen setzt, erhält der 75-Jährige nun den Kollegenpreis des BBK, verbunden mit 1000 Euro. Außerdem darf er bei der Jahresausstellung in der Kemptener Residenz die Stirnwand prominent bespielen – was Schmidt mit meisterhaften Porträts und experimentellen Polaroidfotos, die wie abstrakte Mini-Gemälde wirken, tut.

Das Experimentieren war immer ein zentraler Antrieb seines künstlerischen Schaffens. Davon zeugen nicht nur die Fotoarbeiten in der Residenz. Schmidt stellt auch eine Camera obscura, die anstatt eines Objektivs nur ein Loch für die Belichtung besitzt, aus – ein Zeichen der Verbundenheit mit den Pionieren der Fotografie und den traditionellen Techniken des Fotografierens, wie BBK-Vorsitzende Karin Haslinger in ihrer Lobrede sagte.

Die künstlerische Seite nahm in den vergangenen Jahrzehnten immer mehr Raum ein und Dieter Schmidt beteiligte sich an vielen Ausstellungen. Als der Fotografen-Meister 64 Jahre alt war, begann er noch ein Studium an der Münchner Kunstakademie – und schloss es 2018 mit dem Diplom ab. (kpm)

Geöffnet ist die Jahresausstellung Dienstag bis Freitag von 15 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag von 12 bis 18 Uhr sowie in der Kunstnacht am 24. September von 19 bis 24 Uhr (hier stehen Künstlerinnen und Künstler persönlich als Ansprechpartner bereit).