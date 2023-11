War der Bahnübergang in Ruderatshofen nicht gesichert?

Nach der Kollision zwischen einem Zug und einem Polizeiauto in Ruderatshofen laufen die Ermittlungen. Die Schranken sind mittlerweile wieder in Betrieb.

09.11.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Wie der Unfall zwischen einem Zug und einem Polizeiauto in Ruderatshofen (Kreis Ostallgäu) passieren konnte, wird noch immer ermittelt. Ende Oktober waren die Fahrzeuge am Bahnübergang zusammengestoßen. Dabei wurden zwei Polizisten leicht verletzt.

Waren die Gleise an dieser Stelle nicht gesichert? Wegen einer Baustelle waren die Schranken und die Warnleuchten nicht in Betrieb. Zumindest am Tag nach dem Unfall wurden stattdessen mobile Schilder und spezielle Absperrbänder genutzt, um die Stelle abzusichern. Und in den Tagen zuvor? Dieses „Sicherungsmaterial war zum Unfallzeitpunkt nicht im Einsatz“, heißt es bei der Polizei.

Polizei ermittelt noch weitere vier Wochen

Es werde etwa noch vier Wochen dauern, bis die Ermittlungen so weit sind, dass der Fall an die Staatsanwaltschaft übergeben werden kann, sagt Polizeisprecher Sebastian Nienkemper. Es müssten unter anderem bestimmte Daten ausgewertet werden.

Beispielsweise, wie schnell der Zug zum Unfallzeitpunkt war. All das „ist eine sehr komplexe Datenvielfalt, die manuell gesichtet werden muss. Das ist zeitaufwendig“. Ebenso müssten noch Personen vernommen werden. Dafür Termine zu finden, koste ebenfalls Zeit. Wer für den Unfall verantwortlich ist, das soll mit den Ermittlungen herausgefunden werden.

Bürgermeister: Schranken funktionieren wieder

Unterdessen bestätigt Ruderatshofens Bürgermeister Johann Stich, dass die Schranken wieder funktionieren. Die Bahn ließ unsere Anfrage, ob und wie der Bahnübergang zum Unfallzeitpunkt gesichert war, bis Redaktionsschluss unbeantwortet.