DDR-Kombinierer Thomas Prenzel erinnert sich an die WM 1987 in Oberstdorf

Seinen bisher größten Erfolg feierte Langläufer Janosch Brugger (WSV Schluchsee) bei der nordischen Junioren-WM in Soldier Hollow (USA) im Jahr 2017, als er Gold im Sprint holte. Der 23-Jährige, der in Fischen wohnt, zeigte auch bei der Tour de Ski Anfang Januar erneut starke Leistungen und will nun auch in Oberstdorf auftrumpfen.