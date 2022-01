Was bedeuten die Bauernartikel heute?

Vor knapp 500 Jahren forderten Allgäuer mit den Zwölf Artikeln ihre Freiheitsrechte ein. Jetzt werden die ersten Pläne für das Jubiläumsjahr 2025 geschmiedet.

Die erste demokratische Verfassungsurkunde auf deutschem Boden – mit diesen Worten beschrieb Bundespräsident Johannes Rau im Jahr 2000 die zwölf Bauernartikel, die 1525 in der Kramerzunft in Memmingen niedergeschrieben wurden. Darin forderten Bauern aus dem Allgäu, Oberschwaben, Vorarlberg und Tirol unter anderem die Aufhebung der Leibeigenschaft und eine Reduzierung der Abgaben. Eine wahrhaftige Revolution – die blutig niedergeschlagen wurde. 2025 jährt sich der Aufstand des „gemeinen Mannes“ zum 500. Mal. Die Vorbereitungen auf das historische Event sind bereits im Gange.

So soll laut Karl Milz, Vorsitzender des Heimatbunds Allgäu, ein Dokumentarfilm zum Thema gedreht werden. Der solle nicht nur den historischen Ablauf darstellen, sondern Zusammenhänge aufzeigen. „Ohne den Buchdruck und die Faltblätter wären die Reformation und der Aufstand der Bauern nicht möglich gewesen“, sagt Milz. Zudem soll es im Festjahr eine Wanderausstellung geben, die die Revolution an verschiedenen Stätten greifbar macht. „Wir wollen keine zentrale Veranstaltung, sondern in der Fläche, vor Ort, präsent sein.“

Memmingen: Forum soll Bürgern offene Gesprächskultur bieten

Im Vorfeld leisten die Beteiligten viel Recherche-Arbeit. So auch in der Stadt Memmingen, die seit 2020 zu den zwölf „Orten der Demokratie in Bayern“ zählt. „Wir wollen die zwölf Artikel immer wieder in die Hand nehmen und neu betrachten“, sagt Christoph Engelhard, Memminger Stadtarchivar. Dabei gehe es um die Frage, was das revolutionäre Dokument heute für die Leute bedeutet. „Wir wollen die Menschen anregen, sich zu fragen: Sind wir von der Politik ausreichend vertreten?“, sagt der Memminger Kulturamtsleiter Dr. Hans-Wolfgang Bayer. Über die Gründung eines Forums soll den Bürgerinnen über 2025 hinaus eine offene Gesprächskultur geboten werden.

Im Rahmen des Jubiläumsprogramms sollen Bürger, beispielsweise an Infoständen, auf ihre Anliegen aufmerksam machen. „Dabei kann es um Inklusion, Gleichberechtigung oder auch die Teilhabe an der Stadtentwicklung gehen“, sagt Bayer beispielhaft. Die Stadt Memmingen verleiht 2025 außerdem den Freiheitspreis. Weitere Punkte des Programms zur Feier des 500-jährigen Jubiläums sind noch in Ausarbeitung.

