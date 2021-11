Zwei Ostallgäuerinnen arbeiteten in einem Lager für Geflüchtete an der bosnisch-kroatischen Grenze. Sie erzählen von Ungerechtigkeit, Gewalt und Hoffnung.

17.11.2021 | Stand: 04:22 Uhr

Fassungslosigkeit und Wut. Diese beiden Gefühle hatten Verena Dirrnagel und Jana Alina Hartmann bei ihrer Arbeit an der bosnisch-kroatischen Grenze häufig: Fassungslosigkeit über die Gewalt, die Menschen auf der Flucht in Richtung Europa erlebten. Wut über die Ungerechtigkeit, mit der sie jeden Tag konfrontiert waren. Die jungen Frauen aus Seeg im Ostallgäu verbrachten acht Wochen in einem Lager in Velika Kaduša in Bosnien und halfen Geflüchteten.