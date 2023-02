Zwei Allgäuer Teams fahren um die DTM-Krone

ADAC nominiert Abt Sportsline und Engstler Motorsport

22.02.2023 | Stand: 16:01 Uhr

Das ist ein echter Knaller für die Motorsportfans. In der neuen Saison starten gleich zwei Team aus dem Allgäu im Deutschen Tourenwagen Masters DTM. Der ADAC vergab am Mittwoch die Lizenzen für die Mannschaften von Abt Sportsline aus Kempten und Engstler aus Wiggensbach.

Damit sind gleich vier Audi R8-Flitzer aus der Region am Start und fahren um die DTM-Krone. Für Abt steigen wieder Kelvin van der Linde und Ricardo Feller ins Auto. In den beiden Engstler-Audis nehmen Luca Engstler und vermutlich Mario Zug Platz.

Der ADAC ist neuer Rechteinhaber und damit Ausrichter der Traditions-Rennserie. Bislang hatte Ex-Formel-1-Fahrer Gerhard Berger die Zügel in der Hand. Ende 2022 verkaufte er die Serie an den ADAC. Der bekam für die neue Saison Bewerbungen für 40 Autos. Doch die passen gar nicht in die Boxengasse. Also wurde erst einmal hinten den Kulissen verhandelt. Das Ergebnis zelebrierte der ADAC am Mittwoch in einem aufwändigen Online-Spektakel. Ab 12 Uhr mittags wurde alle 15 Minuten ein Team genannt. Am Ende sind 13 Teams auf sechs Hersteller verteilt. Dabei sind drei Porsche, drei Mercedes, zwei BMW, zwei Audi, zwei Lamborghini und ein Ferrari-Team.

Um 13.01 Uhr meldete Abt-DTM-Pressesprecher Thomas Voigt: „Abt Sportsline startet auch 2023 in der DTM – es ist unsere 24. DTM-Saison mit der Marke Audi. Weitere Details folgen nächste Woche.“ Als 9. Team wurde Engstler Motorsport aufgerufen. Damit kommen alle vier DTM-Audis aus dem Allgäu.

Einen weiteren Paukenschlag gab es bei Audi Sport customer racing: Kelvin van der Linde ist in der Saison 2023 kein Teil mehr des Ingolstädter Kundensport-Aufgebots. Das bestätigte inzwischen Audi Sport. Mit van der Linde, der seit vielen Jahren in Kempten lebt, verliert die Marke mit den vier Ringen nach Rene Rast (BMW/McLaren) und Nico Müller (Peugeot/Abt) einen weiteren Hochkaräter innerhalb kurzer Zeit. Van der Linde bleibt aber der DTM erhalten, er ist bei Abt direkt unter Vertrag.