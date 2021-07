Zwei Jahre Tierskandal in Bad Grönenbach: Das ist inzwischen passiert

2019 erschütterte ein Video aus Bad Grönenbach die Region. Im Herbst findet die erste Verhandlung statt. Und ein Veterinäramt kämpft weiterhin um mehr Stellen.

Was diese Bilder ausgelöst haben, beschäftigt viele Menschen bis heute. Vor zwei Jahren veröffentlichte der Verein Soko Tierschutz das Video, das einen erschreckenden Umgang mit Kühen auf einem großen Milchviehbetrieb in Bad Grönenbach (Unterallgäu) zeigte. Das löste den Allgäuer Tierskandal aus. Einige Beteiligte müssen sich im Herbst vor Gericht verantworten, auf manchen Großbetrieben kontrolliert inzwischen eine neu geschaffene Behörde und bei den Landwirten in der Region bleibt ein ungutes Gefühl.