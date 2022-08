Warum zwei Allgäuer Jugendbildungsstätten ausschließlich Vegetarisches anbieten

Zwei Allgäuer Jugendbildungsstätten verzichten seit Jahresbeginn bei der Gäste-Verpflegung auf Fleisch: Das komme überwiegend gut an - aber nicht bei jedem.

25.08.2022 | Stand: 18:36 Uhr

„Was soll der Schwachsinn?“, fragte der Mindelheimer Landtagsabgeordnete Franz Josef Pschierer ( CSU) Anfang des Jahres, nachdem die Schwäbische Jugendbildungs- und Begegnungsstätte (Jubi) im Unterallgäuer Babenhausen angekündigt hatte, ihren Gästen nur noch vegetarische Kost anzubieten.

In seiner Funktion als Präsident des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes veranlasste Pschierer, dass eine Reservierung für das Jugendblasorchester zurückgezogen wurde. (Lesen Sie auch: Kein Fleisch in Jubi in Babenhausen: ASM-Chef Pschierer storniert Buchung)

Die Jubi blieb bei ihrer Entscheidung – und ist damit nicht allein. Auch beispielsweise die Jugendbildungsstätte des Deutschen Alpenvereins (DAV) in Hindelang (Kreis Oberallgäu) bietet seit Jahresbeginn ausschließlich fleischlose Gerichte an. Wie kommt das an?

Jubi Bad Hindelang: „Uns geht es vor allem um einen eigenen Beitrag zum Klimaschutz“

„Uns geht es vor allem um einen eigenen Beitrag zum Klimaschutz“, sagt Martin Herz, Leiter der Jubi in Bad Hindelang. Die Bildungsstätte ist Gründungsmitglied im „Bündnis klimaneutrales Allgäu 2030“ – und eine Bilanz im Jahr 2019 hatte ergeben, dass 50 Prozent der CO2-Emissionen der Einrichtung auf die Verpflegung entfallen. Fleisch kommt daher nicht mehr auf den Tisch, die übrigen Lebensmitteln sollen möglichst regional, biologisch und saisonal sein. Durch die Umstellung beziehe man nun sogar mehr Produkte von lokalen Erzeugern.

„Wir wollen die Gäste aber nicht mit dem erhobenen Zeigefinger belehren, sondern sie einfach lecker bekochen“, sagt Herz. Nach den Sommerferien soll vor der Jubi zudem ein Automat mit Bio-Produkten aus der Region aufgestellt werden, in dem es auch Landjäger gibt: „Das ist für uns kein Widerspruch, denn wir sehen die Dinge eben nicht schwarz oder weiß.“

Jubi bietet ausschließlich vegetarische Kost: Gespannte Blicke auf den Herbst

In die Jubi kommen viele Schulklassen, die Rückmeldungen zum Speiseplan seien überwiegend positiv. Kritik gibt es laut Herz nur vereinzelt. Spannend werde es im Herbst. Dann wird unter anderem eine größere Gruppe Auszubildender aus der Industrie erwartet – überwiegend junge Männer. „Da wird es interessant, ob wir die satt bekommen“, sagt Herz scherzhaft.

Von meist positiven Reaktionen berichtet auch Georg Göppel, Hauswirtschaftsleiter der Jubi in Babenhausen. Die Einrichtung wird vom Bezirksjugendring Schwaben betrieben und ist ebenfalls Mitglied im Allgäuer Klimabündnis. Zu den Gästen zählen Schulklassen, Chöre und Orchester. Die meisten Gäste seien nur wenige Tage im Haus: „Solange ist es jedem zuzumuten, auf Fleisch zu verzichten“, sagt Göppel. Den Verantwortlichen sei bewusst, dass manch eine Gruppe nun vielleicht nicht mehr komme. „Andere entscheiden sich dafür gerade deswegen für uns.“ Man wolle mit dem Zeitgeist gehen. „Klimawandel, Tierskandal, es gibt viele Probleme. Und wir sollten damit anders umgehen als Privatpersonen.“

Einen Bewusstseinswandel beobachtet auch Corinna Brauchle, die im Rosa Grün in Memmingen seit mehreren Jahren ausschließlich vegane Gerichte serviert. Immer mehr Männer ab 40 Jahre entdeckten vegane oder vegetarische Ernährung für sich: „Ihnen geht es vor allem um die gesundheitliche Komponente. Auch wenn sie teils weiterhin Fleisch essen. Aber eben in geringeren Mengen.“ Zudem gebe es viele junge Leute, die im Klimaschutz aktiv seien und in der veganen Ernährung eine Möglichkeit sähen, um globale Probleme zu lösen. Brauchle will in ihrem Restaurant zeigen, dass vegane Küche „überraschend und schmackhaft“ sei. So wird in der kalten Jahreszeit zum Beispiel Nußbraten mit Blaukraut und Kartoffelknödeln serviert.

Ein vegetarisches Allgäuer Gericht zieht auch bei Fleischessern immer

Gute Erfahrungen macht auch Silvia Beyer, die auf der Hündeleskopfhütte in Pfronten ausschließlich vegetarische Küche anbietet: „Viele Leute kommen ganz bewusst zu mir.“ Andere nehmen es mit Humor, dass es kein Fleisch gibt: „Wenn jemand was Deftiges will, dann rate ich ihm zu Kässpatzen. Das zieht immer“, erzählt Beyer schmunzelnd.

