Kelvin van der Linde und Mike Rockenfeller starten für Kemptener Rennstall Abt Sportsline in die DTM-Saison

Der Kemptener Rennstall Abt Sportsline startet mit Mike Rockenfeller und Kelvin van der Linde in die DTM-Saison. Beide Seiten haben große Erwartungen.

12.03.2021 | Stand: 06:30 Uhr

Der Kemptener Rennstall Abt Sportsline ist in diesem Jahr gleich in drei Rennserien vertreten. Neben den Elektro-Serien Formel E und Extreme E gehen die Allgäuer auch in der neuen Saison des Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) an den Start. Am Steuer sitzen Mike Rockenfeller, Champion des Jahres 2013, und der Wahl-Kemptener Kelvin van der Linde, dessen Bruder Sheldon für BMW in der DTM erfolgreich unterwegs ist.

Für die Rennserie, die im Juni im italienischen Monza beginnt, standen in dieser Woche die ersten Tests auf der Rennstrecke Vallelunga nördlich von Rom auf dem Programm. „Die Kombination aus einem erfahrenen und erfolgreichen DTM-Piloten und einem ausgewiesenen Experten im Audi R8 LMS ist für unser Engagement in der DTM ideal“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter Hans-Jürgen Abt (58). „Wir kennen beide Jungs gut und schätzen uns gegenseitig. Die Chemie stimmt einfach.“

Mike Rockenfeller nach zehn Jahren wieder zurück im Abt-Team

Mike Rockenfeller (37) kehrt mit der Erfahrung von 191 DTM-Rennen zurück zum Team Abt Sportsline, für das er schon in der Saison 2011 an den Start ging und während der gemeinsamen Zeit auch seinen ersten DTM-Sieg überhaupt feierte. „Abt ist in der DTM eine feste Größe, etwas Besonderes. Sie haben immer gezeigt, dass sie um den Titel fahren können, und bringen eine einzigartige Motivation mit“, sagt Audi-Werksfahrer Rockenfeller.

Sein neuer Teamkollege van der Linde steht ebenfalls bei den Ingolstädtern unter Vertrag: „Ich finde es richtig cool, dass wir jetzt wieder gemeinsam an den Start gehen. Ich bin gespannt auf die Saison und glaube, das wird richtig gut.“ Der 24-Jährige ist bei Abt bereits in das Formel-E-Projekt eingebunden. Der gebürtige Südafrikaner hat einen entscheidenden Vorsprung: Mit dem Audi R8 LMS gewann er bereits zweimal das ADAC GT Masters sowie diverse Langstreckenrennen, darunter auch den 24-Stunden-Klassiker auf dem Nürburgring. „Für mich geht mit dem Start in der DTM ein Traum in Erfüllung. Ich bin sehr dankbar, dass ich diese Chance bekomme“, sagt er.

Können van der Linde und Rockenfeller das Erfolgsduo Müller/Frijns ersetzen?

Inzwischen wurden beide in das gut funktionierende Räderwerk von Abt eingebunden. Bei einem Workshop im Motorsportzentrum wurden Abläufe besprochen, Testpläne festgelegt und eine Allgäuer Brotzeit mit Weißwürsten und Brezen kredenzt. „Mike kennt die DTM nach 14 Jahren in- und auswendig und Kelvin jedes noch so kleine Detail des Audi R8 LMS. Ich glaube, mit diesem Duo und unserer Mannschaft werden wir ein starkes Team am Start haben“, sagt Sportdirektor Thomas Biermaier nach dem Abgang seines Erfolgsduos Nico Müller (jetzt Team Rosberg) und Robin Frijns (startet in Formel E und Langstrecken-WM).

Bilderstrecke

Rennfahrer Daniel Abt verkündet Karriere-Ende: Ein Rückblick auf seine Stationen im Motorsport

1 von 13 Lange Zeit zählt Daniel Abt zu den weltbesten Piloten in der Rennsport-Serie Formel E. Im Mai 2020 jedoch wird bekannt, dass der Kemptener bei einem virutellen Rennen heimlich einen anderen an seiner Stelle hat fahren lassen. Das bleibt nicht ohne Konsequenzen: Er wird bei Audi suspendiert und fährt schließlich für das chinesische Team Nio 333. Doch im November 2020 verkündet er überraschend sein Karriere-Ende. Ein Rückblick auf Abts Stationen im Motorsport. Das Foto zeigt den Kemptener 2017. Bild: Abt Sportsline (Archivbild) Lange Zeit zählt Daniel Abt zu den weltbesten Piloten in der Rennsport-Serie Formel E. Im Mai 2020 jedoch wird bekannt, dass der Kemptener bei einem virutellen Rennen heimlich einen anderen an seiner Stelle hat fahren lassen. Das bleibt nicht ohne Konsequenzen: Er wird bei Audi suspendiert und fährt schließlich für das chinesische Team Nio 333. Doch im November 2020 verkündet er überraschend sein Karriere-Ende. Ein Rückblick auf Abts Stationen im Motorsport. Das Foto zeigt den Kemptener 2017. Bild: Abt Sportsline (Archivbild) 2 von 13 Daniel Abt stammt aus einer Motorsport-Familie und kommt somit früh mit dem Rennsport in Kontakt. Er beginnt seine Karriere 2001 im Kartsport, wo er bis 2007 aktiv bleibt. Er gewinnt unter anderem den Vizemeistertitel der ADAC-KF2-Kart-Meisterschaft. Das Bild zeigt den jungen Abt im Jahr 2005. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) Daniel Abt stammt aus einer Motorsport-Familie und kommt somit früh mit dem Rennsport in Kontakt. Er beginnt seine Karriere 2001 im Kartsport, wo er bis 2007 aktiv bleibt. Er gewinnt unter anderem den Vizemeistertitel der ADAC-KF2-Kart-Meisterschaft. Das Bild zeigt den jungen Abt im Jahr 2005. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) 3 von 13 2008 wechselt Abt in den Formelsport und tritt in der ADAC Formel Masters für das Team seines Vaters Hans-Jürgen, Abts Sportsline, an. Einmal startet er dabei von der Pole-Position und erzielt einen dritten und zwei zweite Plätze als beste Resultate. 2009 folgt seine zweite Saison und der Kemptener gewinnt mit acht Siegen den Meistertitel. Auf dem Foto ist Abt bei den Formel ADAC Masters 2008 im Alter von 15 Jahren auf dem Hockenheimring zu sehen. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) 2008 wechselt Abt in den Formelsport und tritt in der ADAC Formel Masters für das Team seines Vaters Hans-Jürgen, Abts Sportsline, an. Einmal startet er dabei von der Pole-Position und erzielt einen dritten und zwei zweite Plätze als beste Resultate. 2009 folgt seine zweite Saison und der Kemptener gewinnt mit acht Siegen den Meistertitel. Auf dem Foto ist Abt bei den Formel ADAC Masters 2008 im Alter von 15 Jahren auf dem Hockenheimring zu sehen. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) 4 von 13 Als Gastpilot tritt Abt bereits 2009 für Performance Racing im deutschen Formel-3-Cup an und wechselt 2010 zum Meisterteam Van Amersfoort Racing. Mit zwei Siegen und insgesamt zehn Podest-Platzierungen wird er Vizemeister. Auf dem Bild ist der damals 17-jährige Kemptener (rechts) im April 2010 nach seinem ersten Formel-3-Rennen gemeinsam mit seinem Onkel Christian zu sehen. Bild: Ralf Lienert Als Gastpilot tritt Abt bereits 2009 für Performance Racing im deutschen Formel-3-Cup an und wechselt 2010 zum Meisterteam Van Amersfoort Racing. Mit zwei Siegen und insgesamt zehn Podest-Platzierungen wird er Vizemeister. Auf dem Bild ist der damals 17-jährige Kemptener (rechts) im April 2010 nach seinem ersten Formel-3-Rennen gemeinsam mit seinem Onkel Christian zu sehen. Bild: Ralf Lienert 5 von 13 Im Anschluss an die Deutsche Formel-3-Cup-Saison startet Daniel Abt für Signature beim Macau Grand Prix. Dabei verliert er jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug und scheidet nach einem Unfall aus. 2011 geht er in der Formel-3-Euroserie erneut für Signature an den Start und beendet die Saison als Siebter. Am Ende des Jahres absolviert er für Audi Testfahrten im DTM-Auto. Auf dem Bild ist Abt (rechts) 2011 am Hockenheimring bei einer Autogrammstunde zu sehen. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) Im Anschluss an die Deutsche Formel-3-Cup-Saison startet Daniel Abt für Signature beim Macau Grand Prix. Dabei verliert er jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug und scheidet nach einem Unfall aus. 2011 geht er in der Formel-3-Euroserie erneut für Signature an den Start und beendet die Saison als Siebter. Am Ende des Jahres absolviert er für Audi Testfahrten im DTM-Auto. Auf dem Bild ist Abt (rechts) 2011 am Hockenheimring bei einer Autogrammstunde zu sehen. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) 6 von 13 2012 erhält Abt für die GP3-Serie ein Cockpit beim Rennstall Lotus GP. Er steht insgesamt sieben Mal auf dem Podest. Im Anschluss an die GP3-Saison erhält er bei Tech 1 Racing ein Cockpit für die letzten drei Veranstaltungen der Formel Renault 3.5. Für eine Veranstaltung kehrt er zudem in die deutsche Formel 3 zurück, wo er einen dritten Platz erreicht. Das Bild zeigt ihn 2011 im Finale der Formel-3-Euroserie. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) 2012 erhält Abt für die GP3-Serie ein Cockpit beim Rennstall Lotus GP. Er steht insgesamt sieben Mal auf dem Podest. Im Anschluss an die GP3-Saison erhält er bei Tech 1 Racing ein Cockpit für die letzten drei Veranstaltungen der Formel Renault 3.5. Für eine Veranstaltung kehrt er zudem in die deutsche Formel 3 zurück, wo er einen dritten Platz erreicht. Das Bild zeigt ihn 2011 im Finale der Formel-3-Euroserie. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) 7 von 13 2013 bleibt Abt bei seinem Rennstall und wechselt in die GP2-Serie. Dort erzielt er jedoch nur bei vier von 22 Rennen Punkte. 2014 wechselt er innerhalb der GP2-Serie zu Hilmer Motorsport und beendet die Saison auf dem 16. Platz. Auf dem Bild ist der junge Abt 2011 auf dem Hockenheimring zu sehen. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) 2013 bleibt Abt bei seinem Rennstall und wechselt in die GP2-Serie. Dort erzielt er jedoch nur bei vier von 22 Rennen Punkte. 2014 wechselt er innerhalb der GP2-Serie zu Hilmer Motorsport und beendet die Saison auf dem 16. Platz. Auf dem Bild ist der junge Abt 2011 auf dem Hockenheimring zu sehen. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) 8 von 13 Für den Schweizer Rennstall Rebellion Racing debütiert Abt 2015 in der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft und beim zugehörigen 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Dort gewinnt er in seiner Klasse (Foto). Nach vier Rennen löst er den Vertrag mit Rebellion auf und zieht sich aus der Langstrecken-Weltmeisterschaft zurück. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) Für den Schweizer Rennstall Rebellion Racing debütiert Abt 2015 in der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft und beim zugehörigen 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Dort gewinnt er in seiner Klasse (Foto). Nach vier Rennen löst er den Vertrag mit Rebellion auf und zieht sich aus der Langstrecken-Weltmeisterschaft zurück. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) 9 von 13 2014 ist Abt in der neugegründeten FIA-Formel-E-Meisterschaft für den Rennstall seines Vaters aktiv. Beim ersten Rennen, dem Beijing ePrix, wird er nach Zeitstrafe Zehnter. In der FIA-Formel-E-Meisterschaft 2015/2016 bleibt er beim Rennstall der Familie und wird beim Long Beach ePrix Dritter. Er beendet die Saison auf dem siebten Gesamtrang. 2016 tritt er zur ADAC GT Masters an und absolviert seine dritte Formel-E-Saison, die er als Achter abschließt. Auf dem Bild ist Abt 2015 zu sehen. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) 2014 ist Abt in der neugegründeten FIA-Formel-E-Meisterschaft für den Rennstall seines Vaters aktiv. Beim ersten Rennen, dem Beijing ePrix, wird er nach Zeitstrafe Zehnter. In der FIA-Formel-E-Meisterschaft 2015/2016 bleibt er beim Rennstall der Familie und wird beim Long Beach ePrix Dritter. Er beendet die Saison auf dem siebten Gesamtrang. 2016 tritt er zur ADAC GT Masters an und absolviert seine dritte Formel-E-Saison, die er als Achter abschließt. Auf dem Bild ist Abt 2015 zu sehen. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) 10 von 13 Audi bestätigt Abt als Werksfahrer in der FIA-Formel-E-Meisterschaft 2016/2017. Beim Mexiko-Stadt E-Prix 2018 feiert er seinen ersten Sieg in der Meisterschaft. Beim Berlin ePrix erzielt er seinen zweiten Saisonsieg und erreicht den ersten Grand Slam der FIA-Formel-E-Meisterschaft. Er wird am Ende der Saison Fünfter. Auf dem Bild ist er mit Lucas die Grassi (rechts) nach dem Formel-E-Rennen in Mexiko Stadt zu sehen. Bild: Abt Sportsline (Archivbild) Audi bestätigt Abt als Werksfahrer in der FIA-Formel-E-Meisterschaft 2016/2017. Beim Mexiko-Stadt E-Prix 2018 feiert er seinen ersten Sieg in der Meisterschaft. Beim Berlin ePrix erzielt er seinen zweiten Saisonsieg und erreicht den ersten Grand Slam der FIA-Formel-E-Meisterschaft. Er wird am Ende der Saison Fünfter. Auf dem Bild ist er mit Lucas die Grassi (rechts) nach dem Formel-E-Rennen in Mexiko Stadt zu sehen. Bild: Abt Sportsline (Archivbild) 11 von 13 In der Saison 2018/19 tritt Abt erneut für Audi an. Mit zwei dritten Plätzen als beste Resultate belegt er am Saisonende mit 95 Punkten den siebten Platz in der Meisterschaft. Außerdem belegt er mit einem dritten Platz den siebten Rang in der Gesamtwertung der voestalpine European Races. Vor dem letzten New York City ePrix 2019 wird bekanntgegeben, dass er in der Saison 2019/20 erneut für Audi fahren wird. Auf dem Foto ist der Kemptener 2018 beim Deutschland-Rennen in Berlin zu sehen. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) In der Saison 2018/19 tritt Abt erneut für Audi an. Mit zwei dritten Plätzen als beste Resultate belegt er am Saisonende mit 95 Punkten den siebten Platz in der Meisterschaft. Außerdem belegt er mit einem dritten Platz den siebten Rang in der Gesamtwertung der voestalpine European Races. Vor dem letzten New York City ePrix 2019 wird bekanntgegeben, dass er in der Saison 2019/20 erneut für Audi fahren wird. Auf dem Foto ist der Kemptener 2018 beim Deutschland-Rennen in Berlin zu sehen. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) 12 von 13 Im März 2020 wird wegen der Corona-Pandemie die Formel-E-Meisterschaft unterbrochen und ein virtueller eSports-Wettbewerb gestartet. Beim fünften Rennen in Berlin-Tempelhof sitzt Abt jedoch nicht selbst am Steuer, sondern lässt einen österreichischen eSports-Profi fahren. Die Täuschung fliegt auf und Abt wird disqualifiziert. Seine bisher erzielten Punkte werden aberkannt. Audi Sport suspendiert den Kemptener. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) Im März 2020 wird wegen der Corona-Pandemie die Formel-E-Meisterschaft unterbrochen und ein virtueller eSports-Wettbewerb gestartet. Beim fünften Rennen in Berlin-Tempelhof sitzt Abt jedoch nicht selbst am Steuer, sondern lässt einen österreichischen eSports-Profi fahren. Die Täuschung fliegt auf und Abt wird disqualifiziert. Seine bisher erzielten Punkte werden aberkannt. Audi Sport suspendiert den Kemptener. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) 13 von 13 Beim Saisonfinale der Formel E fährt Abt nach seinem Rauswurf bei Audi für den Rennstall Nio 333. Ende November 2020 gibt er in einem veröffentlichten Video überraschend sein Karriere-Ende bekannt. Das Bild zeigt den Kemptener Rennfahrer bei einem Interview mit unserer Redaktion im August 2020. Bild: Ralf Lienert Beim Saisonfinale der Formel E fährt Abt nach seinem Rauswurf bei Audi für den Rennstall Nio 333. Ende November 2020 gibt er in einem veröffentlichten Video überraschend sein Karriere-Ende bekannt. Das Bild zeigt den Kemptener Rennfahrer bei einem Interview mit unserer Redaktion im August 2020. Bild: Ralf Lienert 1 von 13 Lange Zeit zählt Daniel Abt zu den weltbesten Piloten in der Rennsport-Serie Formel E. Im Mai 2020 jedoch wird bekannt, dass der Kemptener bei einem virutellen Rennen heimlich einen anderen an seiner Stelle hat fahren lassen. Das bleibt nicht ohne Konsequenzen: Er wird bei Audi suspendiert und fährt schließlich für das chinesische Team Nio 333. Doch im November 2020 verkündet er überraschend sein Karriere-Ende. Ein Rückblick auf Abts Stationen im Motorsport. Das Foto zeigt den Kemptener 2017. Bild: Abt Sportsline (Archivbild) Lange Zeit zählt Daniel Abt zu den weltbesten Piloten in der Rennsport-Serie Formel E. Im Mai 2020 jedoch wird bekannt, dass der Kemptener bei einem virutellen Rennen heimlich einen anderen an seiner Stelle hat fahren lassen. Das bleibt nicht ohne Konsequenzen: Er wird bei Audi suspendiert und fährt schließlich für das chinesische Team Nio 333. Doch im November 2020 verkündet er überraschend sein Karriere-Ende. Ein Rückblick auf Abts Stationen im Motorsport. Das Foto zeigt den Kemptener 2017. Bild: Abt Sportsline (Archivbild)

Lesen Sie auch

Kempten Neues Jahr, alte Fahrer

Für ihn ist van der Linde im GT-Sport eine absolute Messlatte. „Das hilft dem Team und mir enorm“, sagt Rockenfeller. Der Neuling selbst erinnert sich noch an seine erste DTM-Begegnung: „2014 durfte ich das erste Mal für Audi das DTM-Taxi fahren, das im Design von Mikes Meisterauto aus dem Vorjahr beklebt war. Das Bild von diesem Tag hängt immer noch an meiner Wand.“

Vor dem DTM-Start gibt es noch viele Gerüchte. In dieser Woche stellten sich die Fans die Frage: Feiern die ehemaligen Abt-DTM-Champions Timo Scheider und Martin Tomczyk ein DTM-Comeback? Dazu gab sich der 42-jährige Scheider optimistisch: „Es gibt Gespräche, mich ins Cockpit zu bekommen.“ DTM-Boss Gerhard Berger bastelt noch fleißig an einem neuen Reglement.

Neun Teams für DTM-Start gemeldet

Inzwischen haben sich neun Teams mit 14 Autos von fünf verschiedenen Marken zum Start in der DTM bekannt. Offen ist die Teilnahme von Aston Martin, Lamborghini und Porsche. Das Feld soll zudem mit prominenten Gastfahrern aufgepeppt werden.

Lesen Sie auch: So kämpft der Allgäuer Rennfahrer Luca Engstler um einen Platz im Cockpit