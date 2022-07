Bei den Festspielen geht es um harte Schicksale. Für die Seeoper „Madame Butterfly“ entwarfen die Macher ein rätselhaftes Bühnenbild. Kartennachfrage ist groß.

08.07.2022 | Stand: 17:32 Uhr

Giacomo Puccini hat Japan nicht bereist, und Umberto Giordano hat Russland nie gesehen. Dies hielt die beiden italienischen Komponisten zu Beginn des 20. Jahrhunderts nicht davon ab, in diesen fernen Ländern die tragischen Frauenschicksale ihrer neuen Opern anzusiedeln und sie mit reichlich Lokalkolorit in der Musik zu schildern. Die Bregenzer Festspiele bringen beide Werke auf die Bühne: Puccinis „Madame Butterfly“ als Spiel auf dem See, Giordanos „Sibirien“ im Großen Saal des Festspielhauses.

