Zwei Paare erzählen: Wie es wirklich ist, ein Haus zu bauen

Die eine Familie wartet auf die Baugenehmigung, bei der anderen steht schon alles. Eine Geschichte über Sorgen, Überraschungen und Freude.

Von Christina Heller-Beschnitt

21.06.2021 | Stand: 07:51 Uhr

Katharina Raab lässt ihren Blick durch den Raum schweifen, lächelt, guckt ihren Mann Stefan an und sagt: "Ich glaube, wenn es fertig ist, wird es genauso, wie wir es uns vorgestellt haben. Vielleicht sogar noch schöner." Bis vor einem halben Jahr war an der Stelle, an der das Paar gerade steht, noch eine alte Scheune, heute stehen die beiden in ihrem Rohbau im Ostallgäu. Die Wände sind schon verputzt, durch die Fenster dringt Frühlingslicht. Im Sommer soll dort das Wohnzimmer sein. Noch schlängeln sich die Schläuche der Fußbodenheizung über den Boden und braucht es etwas Fantasie, sich den Raum mit Kamin, Couch und Esstisch vorzustellen. Aber viel fehlt nicht mehr.