Wenn die Noten Kopfschmerzen bereiten: Tipps für Allgäuer Eltern

In vielen Allgäuer Familien ist es heute Thema: das Zwischenzeugnis. Was können Eltern bei schlechten Noten tun? Experten sind sich überraschend einig.

Pünktlich mit den Faschingsferien kommen Kinder und Jugendliche mit dem Zwischenzeugnis nach Hause. Für manche Familie ein fröhlicher Anlass: Zum Ende des Schulhalbjahres wird das Lieblingseis gekauft oder ein Ausflug geplant. Doch was ist, wenn die Noten keinen Anlass zum Feiern geben? Das Thema beschäftigt auch Experten aus dem Allgäu.

Was können Eltern tun, wenn das Zwischenzeugnis schlecht ausgefallen ist?

Ein, zwei oder drei Fünfer stehen auf dem Zwischenzeugnis: Daniel Otto, der stellvertretende Pressesprecher des Bayerischen Kultusministeriums, rät zuerst einmal zu Gelassenheit. Die Noten seien nicht der Weisheit letzter Schluss: "Zwischenzeugnisse sind nicht mehr und nicht weniger als ein Zwischenstand. Sie haben keine Auswirkungen." Sollten die Noten schlecht ausgefallen sein, müsse immer der Einzelfall betrachtet werden.

Die Ursachen zu suchen empfiehlt auch Simone Fleischmann, die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands (BLLV) e.V. Nach der Zeugnisvergabe sollten Eltern gemeinsam mit ihren Kindern reflektieren. Sie appelliert: "Bitte übereilen Sie nichts!" Zu Beginn des neuen Halbjahres gemeinsam mit den Lehrkräften sprechen sei der erste wichtige Schritt.

Wieso ist das Zeugnis schlecht ausgefallen?

Die Experten sind sich einig: Familien sollten mit Bedacht handeln, aber auf alle Fälle aktiv werden. Thomas Momotow vom Studienkreis Kaufbeuren nennt zwei Ursachen für ein schlechtes Zeugnis. Hat das Kind zu wenig gelernt? Oder war es vielleicht noch nie gut in dem Fach? Dann dürfte die schlechte Note nicht allzu überraschen. Momotow schlägt in dem Fall vor, zusammen mit dem eigenen Kind realistische Ziele zu setzen: "Solche Ziele können Sie auch gut in einem Vertrag festhalten. Wichtig ist, dass das Kind einbezogen wird." Schließlich sei es der Nachwuchs, der lernen müsse.

Fleischmann spricht aus, was Bayerns Lehrkräfte beschäftigt: "Die Lebenssituation ist entscheidend." Finanzielle Sorgen der Eltern oder die belastenden Corona-Jahre würden sich genauso auf die Noten auswirken wie ein Umzug oder Todesfall in der Familie. Dann helfe Nachhilfe nicht weiter. Die betroffenen Kinder bräuchten stattdessen Liebe, Nähe und soziale Sicherheit.

Wann braucht mein Kind Nachhilfe?

Timm Langhorst von der Plattform ErsteNachhilfe.de hat eine Faustregel: "Immer, wenn ein Kind den Unterricht nicht mehr versteht, sich etwas nicht selbst erklären kann und Eltern nicht helfen können, sollte über Nachhilfe nachgedacht werden." Oft würden Kinder sich von den eigenen Eltern auch nicht helfen lassen. "Das ist ein guter Moment, um Nachhilfe zu erwägen", so Langhorst.

Momotow betont: "Das ganze nächste Halbjahr ist eine Menge Zeit." Trotzdem sollten Familien jetzt etwas ändern und nicht darauf warten, dass die Noten plötzlich besser werden.

Wo finde ich die passende Nachhilfe für uns?

Auf Plattformen im Internet können Lehrende und Lernende zusammenfinden. Das Nachhilfe-Angebot im Allgäu unterscheidet sich regional. Eltern sollten laut Langhorst beim ersten Treffen in der Nähe bleiben. Falls das Kind sich nicht wohlfühlt, sollte besser nach einem anderen Lehrer geschaut werden.

Der BLLV setzt auch hier die Schule als erste Anlaufstelle, die das Kind ohnehin am besten kenne. Angebote wie Hausaufgabenbetreuung oder Tutorsysteme mit höheren Klassen böten weitaus mehr als fachliche Unterstützung. Ein Blick aufs schwarze Brett könnte sich auch lohnen.

Was kostet Nachhilfe?

Angebote in den Schulen sind häufig kostenfrei oder sehr günstig. Nachhilfestunden über Anbieter wie den Studienkreis Kaufbeuren staffeln ihre Preise abhängig von der Region, der Gruppengröße und der Klassenstufe. Auch die Teilnahmehäufigkeit, die Anzahl der Unterrichtsfächer und die Vertragslaufzeit spielen eine Rolle bei der Bezahlung.

Gelernt wird meistens in Doppelstunden über 90 Minuten. In einer Gruppe von drei bis fünf Kindern kostet eine Gruppenstunde 16 bis 22 Euro. Bei der Schülerhilfe Kempten zahlen Eltern für die Doppelstunde ca. 17,50 Euro.

