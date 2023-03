Zwölf Bauernartikel von 1525 in Memmingen: Wie feiert man 500 Jahre Revolution?

Memmingen hat Großes vor: 2025 steht das Jubiläum der Zwölf Bauernartikel an. Was die Stadt plant und warum das Thema dauerhaft Bedeutung bekommen soll.

09.03.2023 | Stand: 19:43 Uhr

Nur zu gerne hätte die Stadt Memmingen den Zuschlag für die Landesausstellung 2025 bekommen. Doch daraus wird nichts: Die weiß-blaue Geschichtsschau, die in coronafreien Zeiten stets Hunderttausende Besucher anlockt, wird sich in fünf Jahren nicht um das Jubiläum „500 Jahre Memminger Bauernartikel“, sondern um den Bayern-König Ludwig I. drehen. Oberbürgermeister Manfred Schilder nimmt’s gelassen: „Wir werden dieses Thema dennoch weithin sichtbar nach außen tragen – und das nicht nur 2025.“ So sei auch eine „kleine Landesausstellung“ denkbar. Erste Gespräche liefen bereits.

