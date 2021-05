In einem anonymen Brief kritisieren Mitarbeiter des DOSB den Präsidenten Alfons Hörmann. Wie sich Vorstand und Präsidium dazu äußern.

07.05.2021 | Stand: 18:43 Uhr

Die Führung des Deutschen Olympischen Sportbundes in Frankfurt musste reagieren. Zuviel Staub hatte dieser Brief aufgewirbelt, der angeblich von vielen Mitarbeitern in der Frankfurter Geschäftsstelle mitgetragen wurde und der als letzter Hilferuf gelten sollte. „So kann es nicht mehr weitergehen“, stand am Ende eines Schreibens, das speziell den ehrenamtlichen Präsidenten Alfons Hörmann mit schweren Vorwürfen belastete und seinen Führungsstil mit markigen Worten kritisierte.