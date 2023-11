Yvonne Konrad liebt Weihnachten: "Ich habe Glitzer im Blut"

Yvonne Konrad hat ihr Geschäft Glaswald Anfang 2023 aufgeben müssen. Jetzt ist sie mit einem Pop-up-Store zurück und erzählt über ihre Liebe zu Weihnachten.

22.11.2023 | Stand: 12:23 Uhr

Im Januar hat Yvonne Konrad schweren Herzens ihr kleines Geschäft Glaswald Unter dem Bogen aufgegeben. 26 Jahre lang hatte sie bis dahin an verschiedenen Stellen in Augsburg rund ums Jahr hochwertigen und ausgefallenen Christbaumschmuck verkauft. Corona und die Lockdowns hätten ihr schließlich keine andere Wahl gelassen, als das Geschäft aufzugeben, erzählte sie damals. Jetzt ist die quirlige Frau mit der Liebe zur Glaskunst mit einem Pop-up-Laden zurück in der Innenstadt und erzählt, was sie an ihren Produkten und Weihnachten fasziniert und was es mit der Gurke im Christbaum auf sich hat.

