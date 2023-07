Auktion von Offshore-Windkraft-Flächen erzielt Milliardenerlös

Die erste Versteigerung von vier Flächen für Offshore-Windparks in Nord- und Ostsee durch die Bundesnetzagentur hat einen Erlös in Höhe von 12,6 Milliarden Euro erbracht. Das teilte die Aufsichtsbehörde am Mittwoch in Bonn mit.

dpa

12.07.2023 | Stand: 14:34 Uhr