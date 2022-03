Auto fährt bei Karnevalsveranstaltung in Menschengruppe - vier Tote

In Belgien ist bei einer Karnevalsveranstaltung ein Fahrzeug in eine Menschengruppe gefahren. Vier Menschen kamen ums Leben.

20.03.2022 | Stand: 09:16 Uhr

In Belgien ist bei einer Karnevalsveranstaltung ein Fahrzeug in eine Menschengruppe gefahren. Bei dem Unglück in dem Ort Strépy-Bracquegnies kamen am Sonntagmorgen vier Menschen ums Leben, wie die belgische Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf den Bürgermeister berichtete.

Tote und Verletzte in Strépy-Bracquegnies in Belgien

Zwölf weitere Menschen wurden schwer und etwa 20 leicht verletzt. Ob das Fahrzeug absichtlich in die Menschengruppe gesteuert wurde, blieb zunächst unklar. Der Fahrer fuhr nach Angaben des Bürgermeisters zunächst weiter, konnte dann aber gestoppt werden.