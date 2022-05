Unterwegs Richtung Traumberuf – mach dich auf den Weg die Allgäuer Berufswelt zu erkunden. Die digitale Plattform Azubi Zone Allgäu bietet dafür so einige Stationen. Vom 13. Mai bis zum 13. November 2022 zeigen sich hier zahlreiche Unternehmen, Berufe und Ausbildungsmöglichkeiten – hier kannst du dich rund um das Thema Berufsausbildung oder Duales Studium informieren. Auf den virtuellen Messeständen kannst du einfach dem folgen, was dir gefällt. Für eine Verschnaufpause zwischendurch laufen auf der virtuellen Bühne interessante Vorträge, Videos und Podcasts. Und wer noch Navigation braucht, der findet Orientierung mit Hilfe der Agentur für Arbeit, der Industrie- und Handelskammer sowie der Handwerkskammer Schwaben. Ohne Anmeldung, ohne Kosten. Also mach dich auf den Weg und starte in deine Zukunft!