In Bidingen stehen zwei Standorte für eine Solaranlage zur Auswahl. Mit welchem Projekt die Bürger schon einmal bayernweit Vorreiter waren.

17.02.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Solarstrom erzeugen auf einer Fläche so groß wie 13 Fußballfelder? Das plant die Firma Solea AG aus dem niederbayerischen Plattling in Bidingen, genauer gesagt im Norden des Ortsteiles Bernbach. Denkbar ist, dass die große Fotovoltaikanlage mit finanzieller Beteiligung der Bürger entsteht. Es wäre nicht das erste Bürgerprojekt in der Gemeinde.