Bad Hindelanger "Sonne" wird wieder öffnen

Noch liegen aber keine Baupläne vor. Das geschlossene Haus im Oberallgäu soll wieder touristisch genutzt werden. Was Eigentümer Gerhard Breher sagt.

07.02.2022 | Stand: 15:48 Uhr

Mitten in Bad Hindelang steht das Hotel Sonne seit fast drei Jahren still. Es ist ein Prachtbau mit kunstvoll gestalteter Holztür und bemalter Fassade: „Vivat Algovia“ – „Es lebe das Allgäu“ ist darauf zu lesen. Seit Sommer 2021 gehört das Gebäude dem Allgäuer Projektentwickler Gerhard Breher von der BreFa Bauunternehmung in Woringen.

Vorbesitzer hatten 2019 Insolvenz anmelden müssen

Aber auch Anfang 2022 kann er noch nicht konkret sagen, wann und wie es weitergeht mit dem Anwesen. Nur eins scheint sicher: die touristische Nutzung.

Die Vorbesitzer hatten 2019 Insolvenz anmelden müssen. Es war damals ein kompliziertes Konstrukt mit 22 Miteigentümern, die Kleinwohnungen besaßen, die an Urlauber vermietet wurden. Dieses Konzept hat ausgedient. Auf die Frage, ob Hotel und Restaurant in Hindelang bald wieder öffnen, weicht Breher aus.

Die Gespräche mit einem möglichen Betreiber sind "weit vorangeschritten"

Es gebe gute Gespräche mit den Verantwortlichen der Gemeinde – und mit einem möglichen Betreiber. Ob das die gleichen Personen sind, die das Panoramahotel managen, also die Lerch GmbH (Familie Lerch und Zwicker), lässt Breher offen. Die Gespräche seien aber „weit vorangeschritten“, sagt Breher, der Eigentümer des Panoramahotels in Oberjoch ist.

Im Laufe des Jahres sollen die Pläne für den Umbau der Hindelanger „Sonne“ vorgestellt werden. Aber wie schnell die „Genehmigungsmühlen dann mahlen“, könne der Unternehmer nicht beeinflussen. Gerhard Breher geht derzeit von einer Umbauzeit von eineinhalb Jahren aus. „Es liegt viel Arbeit vor uns.“

