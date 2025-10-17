Südwestderby im Fokus: FCK will in Karlsruhe punkten

Mit neuen Impulsen im Vorfeld will Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern am Samstag (13.00 Uhr/Sky) einen Sieg im Südwestderby beim Karlsruher SC holen. «Wir fahren nach dem Abschlusstraining nach Karlsruhe und verändern dort bewusst einige Abläufe, um neue Impulse zu setzen. Beim letzten Auswärtsspiel in Paderborn waren wir zum Beispiel sehr früh im Stadion, was den Ablauf etwas gezogen hat. Das wollen wir dieses Mal anders gestalten», sagte FCK-Trainer Torsten Lieberknecht am Freitag.

Der 52-Jährige blickt mit Vorfreude auf das Spiel am Samstag im ausverkauften Wildparkstadion, zu dem beide Teams mit jeweils 15 Punkten auf der Habenseite antreten: «Derbys haben immer eine besondere Bedeutung. Es ist ein Südwestduell mit alter Rivalität. Es wird ein Spiel auf Augenhöhe. Die Fans sollen die Mannschaft bestmöglich unterstützen – jeder will sein Publikum mit einem Derbysieg glücklich machen», betonte Lieberknecht.

Lieberknecht mit Erinnerungen an alte Duelle

Außerdem ergänzte der Coach: «Ich war früher selbst als Fan bei Spielen im alten Fritz-Walter-Stadion, als Winnie Schäfer der Trainer beim KSC war – da hat man die besondere Atmosphäre gespürt.» Der Charakter solcher Partien sei ähnlich eines Pokalspiels.

In Karlsruhe muss der FCK weiterhin auf die Langzeitverletzten Kenny Prince Redondo und Simon Asta verzichten. Maxwell Gyamfi sitzt noch ein Spiel einer Rotsperre ab. Afeez Aremu hat wegen eines grippalen Infekts einige Trainingstage verpasst, sein Einsatz ist noch fraglich.