Dieser Allgäuer Adventsmarkt findet dieses Wochenende in einem barocken Schloss statt

Der „Kißlegger Advent“ steht Ende November 2024 an: Die Ortsmitte des Luftkurorts rund um das Neue Schloss wird sich ein Wochenende lang in einen Weihnachts- und Kunsthandwerkermarkt verwandeln. Einige Händlerinnen und Händler werden ihre Stände auch innerhalb des Barock-Schlosses aufschlagen. Wir stellen vor, was auf der Veranstaltung 2024 geboten ist.

Steckbrief: Das ist der Kißlegger Advent 2024

Name: Kißlegger Advent

Ort: Neues Schloss Kißlegg (Adresse: Schloßstraße 8, 88353 Kißlegg)

Termin: 29.11.2024 bis 01.12.2024

Umfang: Weihnachts- und Kunsthandwerkmarkt mit Essensständen im Schlossgarten

Wo sind die Stände beim Kißlegger Adventsmarkt?

Der Weihnachts- und Kunsthandwerkmarkt findet im und rund um das Neue Schloss Kißlegg statt. Einige Stände werden auch in den Prachträumen des barocken Bauwerks unterkommen. Im Schlossgarten soll es laut den Veranstaltern hauptsächlich Essen und Trinken geben.

Wann ist der Markt beim Neuen Schloss Kißlegg 2024 geöffnet?

Der Kißlegger Advent wird 2024 am letzten November-Wochenende steigen. Die Veranstaltung geht vom 30.11. 2024 bis 0.12.2024 über drei Tage:

Am Freitag geht es um 16 Uhr los. Im Schloss soll gegen 20 Uhr Schluss sein, im Schlossgarten um 22 Uhr.

Am Samstag startet der Markt um 13 Uhr. Das Schloss schließt abermals um 20 Uhr, im Schlossgarten soll die Veranstaltung gegen 22 Uhr enden.

Am Sonntag beginnt der Kißlegger Advent bereits um 11 Uhr. Die Stände im Schloss schließen um 17 Uhr, der Schlossgarten gegen 18 Uhr.

Was kostet der Eintritt ins Schloss beim Kißlegger Advent?

Wer die Stände der Kunsthandwerker im Schloss sehen möchte und über 18 Jahre alt ist, muss Eintritt bezahlen: Der Tagespreis liegt bei drei Euro. Gäste, die das gesamte Wochenende in das Neue Schloss gehen, erhalten Rabatt: für drei Tage kostet der Eintritt sieben Euro. Für Schwerbehinderte ist der Eintritt frei.

Weihnachts- und Adventsmärkte 2024 im Allgäu

Der Kißlegger Advent ist nur einer von zahlreichen Weihnachtsmärkten, die 2024 im Allgäu steigen. In der Adventszeit gibt es in der Region wieder viele weitere Märkte, die Besucherinnen und Besucher mit Glühwein und Musik locken. Hier gibt es eine praktische Übersicht über die Advents- und Weihnachtsmärkte in der Region.