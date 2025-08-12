Rucksack im Zug: Mann springt auf fahrende Regionalbahn

Ein Mann ist auf eine fahrende Regionalbahn am Karlsruher Hauptbahnhof aufgesprungen, weil sich sein Rucksack bereits im Zug befand. Der 37-Jährige hatte sein Gepäck schon im Zug verstaut und stieg dann zum Rauchen noch einmal aus, wie die Polizei mitteilte. Als die Bahn dann ohne ihn losfuhr, sprang er demnach auf die Kupplung am Zugende auf.

Noch an der Ausfahrt hielt der Zug demnach wieder an - und der Mann wollte fliehen. Eine Streife, die den 37-Jährigen auf einer Überwachungskammer erkannte, habe ihn jedoch stellen können. Er erhielt unter anderem eine Anzeige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.