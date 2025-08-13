Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Blindgänger: Nach Bombenentschärfung fahren Züge wieder nach Plan

Blindgänger

Nach Bombenentschärfung fahren Züge wieder nach Plan

Auf einer Baustelle wird eine Weltkriegsbombe gefunden. In der eingerichteten Sperrzone liegen unter anderem Bahngleise und ein Wohngebiet. Das hatte Auswirkungen auf Bahnreisende.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die rund 250 Kilogramm schwere Bombe wurde erfolgreich entschärft.
    Die rund 250 Kilogramm schwere Bombe wurde erfolgreich entschärft. Foto: Pusch/SDMG/dpa

    Nach der Entschärfung einer Fliegerbombe in Stuttgart rollt der Bahnverkehr wieder. Seit Tagesbeginn fahren die Züge wieder planmäßig, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte. Der Zugverkehr sei nach der Entschärfung der 250 Kilogramm schweren Bombe gegen 20.15 Uhr wieder angelaufen. Dabei kam es laut Deutscher Bahn im Laufe der Nacht noch zu Einschränkungen im Fern- und Regionalverkehr für Reisende.

    Die Weltkriegsbombe wurde am Dienstagnachmittag auf einer Baustelle im Stuttgarter Stadtteil Bad Cannstatt gefunden. Um Gefährdungen für Leib, Leben und Gesundheit zu vermeiden, richtete das Amt für öffentliche Ordnung eine Sperrzone ein. Neben den Gleisen lagen auch ein Wohngebiet und ein Gewerbegebiet in der Sperrzone. Rund 1.000 Menschen hatten ihre Wohnungen am Abend verlassen müssen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden