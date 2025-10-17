Icon Menü
Brände: Großbrand im Mannheimer Hafen - Feuerwehrmann verletzt

Brände

Großbrand im Mannheimer Hafen - Feuerwehrmann verletzt

Dramatischer Einsatz im Hafen: Während der Brand nicht aufgibt, kommt ein Feuerwehrmann verletzt ins Krankenhaus. Wie hoch der Schaden am Ende wirklich ist, bleibt offen.
Von dpa
    Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann verletzt. (Symbolbild)
    Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann verletzt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Bei einem Brand im Mannheimer Industriehafen ist ein Feuerwehrmann verletzt worden. Flammen griffen am späten Abend auf das Dach einer Lagerhalle über, wie die Polizei mitteilte. In den frühen Morgenstunden waren die Einsatzkräfte nach wie vor mit den Löscharbeiten beschäftigt, da einzelne Glutnester immer wieder aufflammten. Der Schaden werde vermutlich im sechsstelligen Bereich liegen. In der Stadt könne es durch den Rauch zu Geruchsbelästigung kommen, gefährdet seien Anwohner aber nicht, hieß es. Der verletzte Feuerwehrmann kam ins Krankenhaus.

