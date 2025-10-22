Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Busunfall: Drei Verletzte bei Kollision von Linienbussen

Busunfall

Drei Verletzte bei Kollision von Linienbussen

In Lindau kracht ein Bus ins Heck eines anderen Busses – und dann noch einer hinterher. Wie es zu dem Unfall kam.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    • |
    Alle Fahrzeuge wurden beschädigt, blieben aber fahrbereit. (Symbolbild)
    Alle Fahrzeuge wurden beschädigt, blieben aber fahrbereit. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa

    Drei Fahrgäste sind in Lindau bei einem Unfall mit drei Linienbussen verletzt worden. Die Fahrzeuge standen hintereinander am Zentralen Umsteigepunkt, wie die Polizei mitteilte. Dann fuhr den Angaben zufolge der mittlere Bus aus ungeklärtem Grund los und prallte ins Heck des vorderen Fahrzeugs.

    Der Fahrer des hintersten Busses dachte, er könne ebenfalls losfahren. Er konnte laut Polizei nicht sehen, dass der vorderste Bus noch steht. Deswegen kollidierte sein Bus am Dienstag mit dem mittleren. Alle Fahrzeuge wurden beschädigt, blieben aber fahrbereit.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden