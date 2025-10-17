Kinder reißen Auto-Embleme ab

Zwei Kinder sollen im Alb-Donau-Kreis an mehreren Autos die Embleme abgerissen und gestohlen haben. Nach Angaben der Polizei waren die Jungen im Alter von neun und zehn Jahren bereits im August in einem Wohngebiet in Amstetten unterwegs.

An elf Autos sollen sie sich zu schaffen gemacht und dabei auch Lackkratzer verursacht haben. Bei einer Durchsuchung im Wohnhaus eines der Kinder fanden die Ermittler mehrere gestohlene Embleme verschiedener Automarken. Über die Art der Embleme machte die Polizei keine Angaben. Wie hoch der Schaden ist, steht bisher nicht fest. Ein Motiv der beiden Kinder nannte die Polizei auf Nachfrage bislang nicht.