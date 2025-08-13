Icon Menü
Gewalttat

Messerangriff in Karlsruhe - Mann lebensgefährlich verletzt

Zwei Männer geraten in der Nähe eines Supermarkts in Streit. Dann zückt einer von ihnen ein Messer. Am nächsten Tag kommt er in Untersuchungshaft.
Von dpa
    Ein Richter erlässt einen Haftbefehl - ein 27-Jähriger kommt in U-Haft. (Symbolbild)
    Ein Richter erlässt einen Haftbefehl - ein 27-Jähriger kommt in U-Haft. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa

    Nach dem Messerangriff auf einen 57-Jährigen in der Nähe eines Supermarkts in Karlsruhe hat ein Richter Haftbefehl gegen den Beschuldigten erlassen. Der 27-Jährige befinde sich nun in Untersuchungshaft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Er soll am Dienstagmorgen mit einem Messer auf den 57-Jährigen eingestochen und ihn dabei lebensgefährlich verletzt haben. Zuvor waren die beiden den Angaben zufolge in Streit geraten. Laut einem Polizeisprecher kannten sich die Männer bereits vor der Tat. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauerten an.

