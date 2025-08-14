Pöbelnder Mann mit Vorschlaghammer festgenommen

Ein Mann soll in Immenstaad (Bodenseekreis) mit einem Vorschlaghammer durch einen Wald geirrt sein und Passanten angepöbelt haben. Polizisten trafen den Mann an einer Grillhütte sitzend an und konnte den Vorschlaghammer unbemerkt entwenden, bevor sie sich bemerkbar machten, wie ein Sprecher sagte.

Daraufhin sei der Mann, der den Angaben nach psychisch auffällig gewesen sei, aufgesprungen und habe ein Messer sowie eine Schusswaffe gezogen. Die Polizisten konnten demnach allerdings sehen, dass es sich nicht um eine scharfe Schusswaffe handelte. Mit dem Einsatz von Pfefferspray gelang es den Beamten schließlich, den Mann festzunehmen. Dabei sei er nicht verletzt worden.

Er habe sich danach weiter aggressiv verhalten und einen Atemalkoholtest verweigert. Demnach wurde er in eine Klinik zur Blutentnahme gebracht, wo er nach einer Ärztin trat und das Klinikpersonal beleidigte. Nach dem Vorfall am Mittwoch kam er in polizeilichen Gewahrsam.