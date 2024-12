Nur auf der Zugspitze war es kälter: Diese Allgäuer Stadt stellt frostigen Rekord auf

Richtige Kälterekorde gab es bisher nicht im Allgäu, zumindest nicht auf bayerischer Seite. In Baden-Württemberg sieht es da anders aus. Laut den Jahrestemperaturen, die auf der Webseite „wetterkontor.de“ veröffentlicht wurden, hat die Stadt Leutkirch im Januar einen Kälterekord aufgestellt.

Kältester Tag im Januar

Laut der Webseite „wetterkontor.de“ stürzten in Leutkirch am 20. Januar 2024 die Temperaturen auf -19,5 Grad. Nur auf der Zugspitze war es kälter. Am 10. Januar wurden dort -22,3 Grad gemessen. Ob eine andere deutsche Stadt Leutkirch noch übertreffen wird, ist fraglich. Die kältesten Temperaturen werden meist im Januar oder Februar gemessen. Kälterekorde im Dezember sind eher selten. Das verdeutlicht auch der Rückblick von „wetterkontor.de“, die kältesten Tage gab es demnach meist im Januar 2024.

Wie kalt wurde es 2024 in anderen Allgäuer Städten?

Leutkirch ist nicht die einzige Allgäuer Gemeinde, die ihren kältesten Tag am 20. Januar erlebt hat. In Kempten und Kaufbeuren sanken die Temperaturen auf -17,3, bzw. auf -11,4 Grad. Auch in Memmingen lagen die Tiefstwerte an dem Tag bei -14,9 Grad - in allen drei Städten Jahresrekord. Eine Allgäuer Ortschaft hätte Leutkirch den Rekord übrigens beinahe streitig gemacht. In Oberstdorf lagen die Tiefstwerte bei -19,2 Grad, ein Unterschied von nur 0,3 Grad.

Am heißesten wurde es übrigens dieses Jahr in Bad Neuenahr-Ahrweiler im Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz. Dort wurden am 13. August 2024 36,5 Grad gemessen. Die Stadt Leutkirch erlebte ihren heißesten Tag am 24. August, mit einem Spitzenwert von 32,2 Grad.

Informationen zur Stadt Leutkirch

Leutkirch liegt im Landkreis Ravensburg im Bundesland Baden-Württemberg

Einwohner: 23.588 (Stand Dezember 2023)

Mit einer Fläche von 174,97 km 2 ist Leutkirch die fünftgrößte Kommune in Baden-Württemberg

Sehenswürdigkeiten: Denkmalgeschützte Altstadt, Schloss Zeil, Atelierhäuser im Ortsteil Rotis

Seit 2018 gibt es in Leutkirch eine Ferienanlage der „Center Parcs“

