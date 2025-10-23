Messer-Angriff – Opfer nach sieben Stunden gefunden

Nach einem Streit in einer Karlsruher Wohnung hat ein Mann mit schweren Stichverletzungen etwa sieben Stunden unversorgt ausharren müssen. Erst dann verständigte eine Zeugin den Notruf. Das Opfer wurde daraufhin schwer verletzt auf offener Straße entdeckt, in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert, sagte eine Polizeisprecherin. Der mutmaßliche Angreifer, ein 47-jähriger Deutscher, wurde in einer Straßenbahn festgenommen.

Die als versuchtes Tötungsdelikt gewertete Tat sei den Angaben nach in der Nacht auf Dienstag geschehen. Es kam zu einem Streit bislang unbekannter Ursache. Was nach dem Angriff in der Wohnung passierte, blieb bislang unklar. Auch ist nicht sicher, in welchem Verhältnis Opfer, Verdächtiger und Zeugin stehen. Zudem blieb unklar, ob die mutmaßliche Tatwaffe sichergestellt wurde. Der 47-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft.