Kriminalität

Jugendliche zerstören mit Schraubenzieher Autoscheiben

In einer Straße stehen mehrere Autos geparkt. Drei Jugendliche machen sich an den Fahrzeugen zu schaffen.
Von dpa
    
    
    
    Die Polizei nahm drei Jugendliche fest. (Symbolbild)
    Die Polizei nahm drei Jugendliche fest. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Drei Jugendliche haben in Calw mit einem Schraubenzieher die Seitenscheiben von sieben Fahrzeugen zerstört. Nach bisherigen Erkenntnissen waren sie - ein Mädchen und zwei Jungen - bei der Tat betrunken, wie die Polizei mitteilte. Einer von ihnen soll in der Nacht auf Montag außerdem die Handbremse eines beschädigten Autos gelöst haben, sodass dieses einige Meter weit rollte. Die Polizei konnte zwei der Verdächtigen noch vor Ort festnehmen, den dritten im Laufe der Ermittlungen. Der Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

