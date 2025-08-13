Mann verletzt Bekannten im Streit mit Messer - Haftbefehl

Mit einem Messer soll ein 34-Jähriger einen Bekannten bei einer Auseinandersetzung in Reutlingen verletzt haben. Nun sitzt der Verdächtige in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilt. Die Ermittler werfen ihm ein versuchtes Tötungsdelikt vor. Der 39-jährige Bekannte habe zuvor den Mann mit den Fäusten geschlagen. Ihm werde schwere Körperverletzung vorgeworfen.

Nach der Tat am Montag soll der 34-Jährige zunächst geflohen sein. Sein Bekannter kam demnach zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Verdächtiger kommt selbst aufs Polizeirevier

Der 34 Jahre alte Verdächtige sei aber kurze Zeit später selbst zur Polizei gegangen, um eine Anzeige gegen seinen Bekannten zu erstatten. Den Angaben zufolge wurde er dort festgenommen. In seinem Auto fanden die Ermittler das mutmaßliche Tatmesser.

Der Mann sei bei dem Angriff des jüngeren so schwer verletzt worden, dass er zunächst vom Polizeirevier in ein Krankenhaus gebracht wurde. Am Dienstag erließ ein Richter dann Haftbefehl gegen den Mann. Der Mann werde im Justizvollzugskrankenhaus behandelt.