Landkreis Rottweil: Jugendliche starten Linienbus und verursachen Unfall

Landkreis Rottweil

Jugendliche starten Linienbus und verursachen Unfall

Drei Jugendliche dringen in der Nacht in einen abgestellten Bus ein und starten den Motor. Die Fahrt dauert allerdings nicht lange.
    Die Polizei konnte die Verdächtigen nach kurzer Fahndung festnehmen. (Symbolbild)
    Die Polizei konnte die Verdächtigen nach kurzer Fahndung festnehmen. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Drei Jugendliche haben am Busbahnhof in Oberndorf am Neckar (Landkreis Rottweil) einen Linienbus in Bewegung gesetzt und einen Unfall verursacht. Sie starteten am späten Montagabend den Motor und der Bus fuhr los, wie die Polizei mitteilte. Wie die drei Verdächtigen im Alter zwischen 17 und 18 Jahren in das Fahrzeug kamen und es zum Laufen brachten, sei noch unklar. Auf der kurzen Strecke, die der Bus fuhr, stieß er mit einem abgestellten Bus zusammen.

    Ein Zeuge sah das und rief die Polizei. Diese konnte die Verdächtigen nach kurzer Fahndung festnehmen. Zuvor waren die Jugendlichen zu Fuß geflüchtet. Gegen die jungen Männer wird unter anderem wegen besonders schweren Diebstahls ermittelt.

