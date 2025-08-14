Wegen Hitze: Kind kollabiert bei Wanderung - Großeinsatz

Die Kreislaufprobleme eines Kindes in einer Wandergruppe mit anderen Kindern und Jugendlichen haben in Albstadt im Zollernalbkreis einen Großeinsatz des Rettungsdienstes ausgelöst. Eine 15-köpfige Gruppe habe mit ihren Betreuern eine Abkürzung nehmen wollen, sagte der Vorsitzende des DRK-Kreisverbands Zollernalb, Heiko Lebherz. Weil der Weg sehr steil gewesen sei, sei eines der Kinder in der Hitze kollabiert. Das habe die anderen Kinder dann so mitgenommen, dass diese ebenfalls teilweise behandelt werden mussten, so Lebherz. Zunächst hatte die «Schwäbische Zeitung» berichtet.

Der Rettungsdienst war den Angaben zufolge mit 50 Einsatzkräften vor Ort. Zwei Kinder seien ins Krankenhaus gebracht worden, den Rest habe man vor Ort versorgen können, sagte Lebherz. Die Kinder und Jugendlichen waren Teil einer 75-köpfigen Jugendgruppe aus Essen, die gerade ein Ferienlager auf der Schwäbischen Alb veranstaltet. Nach dem Vorfall seien die Kinder mit Fahrzeugen ins Zeltlager zurückgebracht worden, sagte ein Polizeisprecher.