Auto hebt bei Unfall ab und kollidiert mit Baum - Fahrer tot

Rhein-Neckar-Kreis

Ein Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab und fährt über einen Fahrbahnteiler. Das Auto hebt ab. Der Mann stirbt noch vor Ort.
Von dpa
    Ein 82-Jähriger ist bei Verkehrsunfall gestorben. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Ein 82 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall bei Meckesheim (Rhein-Neckar-Kreis) gestorben. Der Mann sei auf der Bundesstraße 45 nach einem Überholvorgang nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Er habe einen Fahrbahnteiler überfahren, woraufhin das Auto abgehoben und frontal mit einem Baum kollidiert sei. Noch am Unfallort sei der Mann seinen schweren Verletzungen erlegen.

    Vor dem Unfall soll das Auto bereits eine Mauer und mehrere Schutzplanken touchiert haben. Zur weiteren Aufklärung des Unfallgeschehens wurde ein Unfallsachverständiger hinzugezogen, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittlungen zum Unfallablauf und zur Unfallursache dauerten an.

