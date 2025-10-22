Icon Menü
Spezieller Einsatzort: Wegen Chlorkonzentration in Therme möglicherweise Verletzte

Spezieller Einsatzort

Wegen Chlorkonzentration in Therme möglicherweise Verletzte

In Beuren kommt es derzeit zu einem Einsatz der Feuerwehr. Was bisher bekannt ist.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    • |
    In einer Therme in Beuren ist die Feuerwehr im Einsatz. (Symbolbild)
    In einer Therme in Beuren ist die Feuerwehr im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

    Infolge einer überhöhten Konzentration von Chlor in einem Thermalbad in Beuren (Kreis Esslingen) sind wohl mehrere Menschen verletzt worden. Wie schwer und wie viele Menschen verletzt sind, war nach Angaben eines Polizeisprechers zunächst unklar. Sie würden von Rettungskräften versorgt, sagte er. Die Feuerwehr ist vor Ort im Einsatz. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall wohl im Außenbereich der Therme. Details waren zunächst nicht bekannt.

