Tiere: Gänsefamilie legt A6 bei Hockenheim lahm

Tiere

Gänsefamilie legt A6 bei Hockenheim lahm

Polizisten versuchen eine Gänsefamilie einzufangen. Leicht machen es die Tiere den Beamten nicht.
Von dpa
    •
    •
    •
    Nachdem alle Gänse von der Autobahn runter waren, gab die Polizei den Verkehr wieder frei. (Symbolbild)
    Nachdem alle Gänse von der Autobahn runter waren, gab die Polizei den Verkehr wieder frei. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

    Eine Gänsefamilie hat für eine Sperrung der A6 bei Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) gesorgt. Zwei große Tiere und mehrere Küken waren laut Polizei auf der Fahrbahn unterwegs. Die Beamten versuchten die Gänse einzufangen, diese flatterten aber immer wieder davon. Die beiden großen Tiere seien dabei auch auf die Gegenfahrbahn geflogen, hieß es. Zuvor hatte der SWR über den Einsatz berichtet.

    Mehrere Anrufe seien bei der Leitstelle der Polizei wegen der Tiere am Samstag eingegangen, sagte ein Polizeisprecher. Laut einem Bericht des SWR gelang es den Beamten erst mit einem Kescher die Küken einzufangen.

    Die Beamten brachten die kleinen Tiere schließlich sicher auf die andere Seite, wo die Eltern hingeflogen waren, wieder ausgesetzt. Kurze Zeit später wurde eine tote Gans den Angaben zufolge an dieser Stelle auf der Autobahn gefunden.

