Unfälle: Motorradfahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß mit Auto

Unfälle

Motorradfahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß mit Auto

Ein Motorradfahrer gerät mit seiner Maschine auf die Gegenspur. Auf einmal kommt ihm ein Auto entgegen - mit fatalen Folgen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen des Unfalls. (Symbolbild)
    Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen des Unfalls. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa

    Ein Motorradfahrer ist bei Rust (Ortenaukreis) frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen und dabei ums Leben gekommen. Der 25 Jahre alte Motorradfahrer kam ersten Erkenntnissen zufolge am Freitag aufgrund zu hoher Geschwindigkeit von seiner Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilte. Der junge Mann starb noch an der Unfallstelle. Die drei Insassen in dem Auto erlitten den Angaben zufolge leichte Verletzungen.

