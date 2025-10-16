Icon Menü
Unfall: Fußgängerin von Auto angefahren – Passanten eilen zu Hilfe

Unfall

Fußgängerin von Auto angefahren – Passanten eilen zu Hilfe

In Stuttgart wird eine Frau beim Überqueren der Straße von einem Wagen angefahren. Helfer reagieren schnell und retten sie unter dem Fahrzeug. Das Kind im Kinderwagen wird leicht verletzt.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Auch das zweijährige Kind, das sich in einem Kinderwagen befand, wurde bei dem Unfall leicht verletzt. (Symbolbild)
    Auch das zweijährige Kind, das sich in einem Kinderwagen befand, wurde bei dem Unfall leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa

    Eine 34 Jahre alte Frau ist im Stuttgarter Stadtbezirk Botnang beim Überqueren der Fahrbahn von einem Wagen angefahren und schwer verletzt worden. «Die Frau wurde angefahren und landete unter dem Auto», sagte ein Polizeisprecher am Abend. Ihr zweijähriges Kind, das sich in einem Kinderwagen befand, wurde bei dem Unfall leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

    Den Angaben zufolge fuhr eine 23-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Wagen am Nachmittag beim Links-Abbiegen die Fußgängerin an. Die Frau geriet unter das Fahrzeug, während der Kinderwagen umkippte und das Kind hinausfiel.

    Passanten eilten laut Polizei zu Hilfe, hoben das Auto an und befreiten die schwer verletzte Frau. Rettungskräfte versorgten die Verletzte, die Frau wurde den Angaben zufolge in ein Krankenhaus gebracht. Auch das leicht verletzte Kind sowie ein Passant, der nach dem Anheben des Fahrzeugs Schmerzen verspürt habe, seien vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden.

